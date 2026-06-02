CISF iniciará una campaña de movilizaciones con una posible huelga de docentes a nivel nacional

El sindicato ha adoptado esta decisión tras constatar "el abandono que sufre la educación pública"

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) iniciará el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el comienzo del curso educativo 2026-2027, una campaña de movilizaciones en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado, con una posible huelga de docentes a nivel nacional.

"Hacemos un llamamiento al resto de organizaciones sindicales porque este reto nos supera", ha señalado este martes el presidente nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, en rueda de prensa.

Denuncian el abandono que sufre la educación pública

El sindicato ha adoptado esta decisión tras constatar "el abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y comunidades autónomas, que se niegan a aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad".

En este sentido, ha abierto un periodo de "reflexión y de consulta" con sus responsables en las comunidades autónomas para determinar el alcanza de las movilizaciones, que se extenderán duranta el próximo curso escolar".

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CSIF recuerda que "la falta de coordinación y el abandono han provocado movilizaciones en diferentes comunidades autónomas" y ha querido dar "una visión de conjunto de este malestar con la convocatoria de nuevas acciones".

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Entre los problemas que la escuela pública "arrastra" desde hace años, destaca la "falta de inversión real en el sistema educativo público; ratios profesor/alumno excesivas en las aulas; gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas; alta interinidad del profesorado; exceso de burocracia; escaso reconocimiento de la figura docente; y retribución insuficiente".

CSIF advierte de que a esta situación hay que sumar "que la inestabilidad política y la falta de apoyo de Gobierno está además congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario (como la reducción de ratios y del horario lectivo)".

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"Esta parálisis, a su vez, está frenando la negociación de nuevas medidas, como por ejemplo más recursos para la atención de la diversidad del alumnado, como aquellos que necesitan apoyo específico", critica.

Aumento de alumnos con necesidades especiales

Según datos recabados por CSIF, el número de alumnos con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012, y suponen el 17 por ciento de estudiantes en centros públicos y el 15 por ciento del total en el sistema educativo no universitario.

Los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) son la categoría que ha registrado mayor crecimiento en los últimos 14 años, ya que se han multiplicado casi por seis: han pasado de 19.023 alumnos en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025.

CSIF defiende que esta situación exige una dotación estructural de especialistas -de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa, por ejemplo- "muy superior a la actual".

Para el sindicato, la brecha entre el alumnado identificado y los recursos asignados "es el déficit más grave y menos visible del sistema". En este sentido, CSIF exige que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.

Por otro lado, ha analizado el destino de los Fondos NextGeneration procedentes de la UE, y denuncia que dichos fondos "se han olvidado de impulsar medidas de transformación del sistema educativo y mejora del profesorado, ya que se han destinado sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesorado, competencias digitales y programas de inclusión educativa, entre otros".

Por ello, propone la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributivo Docente que incluya un fondo nacional de equiparación que reduzca las diferencias salariales entre docentes en las comunidades autónomas.

Estos Fondos tenían también como destino la modernización de la Formación Profesional, circunstancia que, a su juIcio, "no se ha producido porque dichos fondos no han servido para mejorar esta etapa educativa". "Una consecuencia es que la implantación de la FP Dual está ocasionando serias dificultades para que el alumno que inicia esta enseñanza realice las prácticas en empresas, lo que les facilitaría su inserción en el mundo laboral", apunta.

Ante este escenario, CSIF reclama al Gobierno y CCAA la aplicación de medidas urgentes para proteger la educación pública, como el incremento progresivo hasta el 7 por ciento del PIB en educación pública y gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado; la reducción efectiva de ratios de aula con plazas estructurales permanentes; o reducción de la interinidad de los docentes al 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones con recuperación de poder adquisitivo y horario lectivo máximo fijado por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria).

También pide un Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente para terminar con las desigualdades territoriales que incluya un presupuesto específico, así como una homogeneización de competencias básicas en todas las comunidades autónomas, refuerzo de la Formación Profesional Pública, y prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con el conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita "reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española".

En su intervención, el presidente de Educación del sindicato ha aseverado que la educación "es una cuestión de Estado, no de un gobierno ni de un partido", y ha criticado que una ministra en activo o una candidata a presidir una comunidad autónoma "anime a las movilizaciones como si no tuviera nada que ver con ellos", en referencia a la líder socialista en la Comunidad Valenciana, Diana Morant.

Respecto a la agresión a una docente por parte de un policía en la Comunidad Valenciana, Gutiérrez ha recalcado que "las imágenes son denunciables": "Están en la justicia y evidentemente esperamos que se esclarezca y que se tomen las medidas oportunas porque eso no puede suceder".

Asimismo, ha avanzado que desde CSIF están estudiando "alguna acción jurídica" debido a "alguna acción violenta" contra delegados del sindicato.