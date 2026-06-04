Carlos Plá Valencia, 04 JUN 2026 - 14:54h.

Tras publicar su historia en Instagram, decenas de personas se han volcado con este simpático bulldog francés, que necesita varias operaciones para poder andar con normalidad

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En solo unos días, la solidaridad de decenas de personas ha permitido recaudar los 3.000 euros que necesita Pelayo, un pequeño bulldog francés para operarlo de las patas delanteras. "La gente se ha volcado con él. Ahora tenemos que esperar porque no sabemos exactamente las operaciones que le harán falta. Hoy le hemos hecho otras radiografías para ver que cirugías necesita", explica Elena Galve, presidente del Refugi Els Àngels de Sueca (Valencia), que cuenta que "todavía es muy bebé y hay que esperar para valorar. En septiembre le haremos nuevas placas. También hemos contactado con una chica que hace prótesis en 3D para ver si le pueden servir para andar".

Desde que publicaron su historia en Instagram, han llegado al refugio numerosas solicitudes de personas interesadas en adoptarlo. "Venía gente diciendo que se lo llevaban y que se encargaban de las operaciones, pero nosotros no entregamos a ningún animal que necesite tratamiento. Es sorprendente el interés porque tenemos muchos perros con problemas y nadie los quiere, es una pena, pero Pelayo es un perro muy gracioso y de raza", lamenta.

Hace unos años vivieron una situación similar con una perra de la raza shar pei. "Estaba ciega y había gente que quería adoptarla. Al final se la llevaron y después de operarla y conseguir que viera ya no la querían", explica.

Salvado de la eutanasia

Pelayo tiene cuatro meses y llegó con solo dos al refugio. Sus propietarios, unos criadores de perros, pensaron en practicarle la eutanasia al ver los problemas que tenía en las patas delanteras. "Eran unas personas que crían en sus casas ejemplares de bulldog francés y Pelayo no les servía para venderlo. Afortunadamente nos llegó a nosotros y nos hemos hecho cargo de cuidarlo".

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Además de la deformación de las patas, Pelayo tiene graves problemas en la boca. "No puede alimentarse con normalidad. Solo puede comer trozos pequeños o comida triturada".

A eso se suman los problemas respiratorios que afectan a esta raza y que en su caso son más serios. "Nos da miedo operarlo por si tienes problemas con la anestesia. Por eso también vamos a esperar hasta que sea más adulto".