Carlos Plá Valencia, 09 JUN 2026 - 12:17h.

El hombre de 29 años fue condenado a cinco años de expulsión por maltrato animal y violencia de género en su vertiente de violencia vicaria y será deportado en las próximas horas a Colombia

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La Policía Nacional ha detenido este lunes en Torrevieja al hombre condenado por matar a golpes en la calle a la gata de su expareja como venganza. El arresto se ha producido para ejecutar la sentencia que ordena su expulsión de España durante cinco años.

El hombre de 29 años fue condenado a cinco años de expulsión por los delitos de maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en su vertiente de violencia vicaria y será deportado en las próximas horas a Colombia, su país de origen.

El condenado había sido denunciado por su expareja y varias asociaciones de protección de los animales. En un primer momento, se acordó una pena de cárcel de 20 meses para el hombre, aunque finalmente se conmutó por los cinco años de expulsión.

Brutal agresión en la calle

Los hechos se produjeron en la calle Jacarilla del casco antiguo de Torrevieja a finales del mes de abril. El condenado lanzó a la gata de su expareja contra una pared y posteriormente le propinó varias patadas hasta acabar con su vida en plena vía pública. La brutal agresión fue presenciada por los vecinos que recriminaron al hombre la agresión y dieron aviso a la policía. Al lugar acudieron hasta cuatro patrullas para reducir y detener al hombre que estaba muy alterado y se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Las imágenes de la agresión corrieron rápidamente a través de las redes sociales y grupos de Whatsapp, provocando la condena unánime de asociaciones animalistas y el propio Ayuntamiento de Torrevieja. La dueña del gato y expareja del agresor acudió a dependencias policiales a presentar una denuncia contra el hombre por la muerte de su gato.