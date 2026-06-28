Redacción Andalucía Europa Press 28 JUN 2026 - 18:08h.

Cuando el varón de 46 años se recupere de su estado de salud sería detenido por el presunto asesinato machista

Una mujer muere asesinada en Mairena del Aljarafe, Sevilla: el caso se investiga como violencia de género

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SevillaEl hombre investigado por el presunto crimen de su pareja en Mairena del Aljarafe (Sevilla) sigue aún hospitalizado, pero bajo custodia policial tras los hechos que ocurrieron este 26 de junio.

Así lo han comunicado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, adelantando que cuando mejore su estado de salud llevarían a cabo su detención como implicado en el posible caso de violencia de género.

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Recordamos que el suceso ocurrió por la noche en un domicilio ubicado en la calle San Isidro Labrador, en el barrio de Los Alcores del municipio sevillano.

Allí dentro de la vivienda hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, una mujer de 44 años, mientras que el supuesto agresor presentaba heridas autoinfligidas con un arma blanca, aunque todavía estaba vivo.

Con ese mismo cuchillo la habría asesinado, asestándole puñaladas. Desde el Ayuntamiento de Mairena han convocado para este 29 de junio una junta de portavoces extraordinaria a las 8:30 horas.

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"Responsabilidad y prudencia" con la muerte de la vecina

En ese encuentro programado tomarán decisiones relacionadas con lo ocurrido, como decretar días de luto oficial, según avance la investigación policial. Lo que sí pedían ya desde el consistorio era "responsabilidad y prudencia".

Se apelaba a la población para evitar la difusión de informaciones no contrastadas o especulaciones que pudieran "interferir" en las averiguaciones que se están realizando actualmente.

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De confirmarse este crimen machista, elevaría a seis las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de año por violencia de género, a 25 en toda España y a 1.366 desde 2003.

Precisamente, el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos para pronunciarse al respecto.