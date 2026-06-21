Iván Sevilla 21 JUN 2026 - 12:08h.

Las autoras de la estafa enviaron mensajes fraudulentos en el mismo hilo de conversación de la víctima con su entidad financiera

Con la técnica del 'smishing', una persona se hizo pasar después por empleada del banco para guiar el traspaso de fondos

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MadridMucho cuidado con las estafas, como alertó recientemente la DGT, y como ha trasladado la Guardia Civil al investigar a dos mujeres en Madrid por apoderarse de 5.000 euros de otra que recibió SMS falsos entre los legítimos de su banco.

Utilizando un tipo de 'smishing' más sofisticado, a la víctima le enviaron mensajes de texto fraudulentos al mismo hilo de conversación que ya tenía activo con su entidad financiara. Ahí donde mandan las notificaciones de operaciones o avisos.

Confió plenamente en la veracidad de esas comunicaciones. Una de las primeras le advertía sobre una supuesta transferencia inmediata no autorizada y ofrecía un número de teléfono al que llamar para solucionarlo.

Suplantación de un empleado del banco

Según detalla la Benemérita este 21 de junio, el siguiente paso de las estafadoras fue recurrir a técnicas avanzadas de ingeniería social, que no es más que convencer a la afectada de que debe actuar de inmediato.

Una se hizo pasar por un empleado o agente de seguridad de su banco, con el objetivo de hablar con ella y guiarla hacia el traspaso de fondos a las cuentas bancarias controladas por las responsables del delito.

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Cuando la víctima llamó al teléfono facilitado, la persona al otro lado de la línea le indicó cómo tenía que activar supuestamente un protocolo de protección para anular la transferencia fraudulenta que se había realizado.

Sin embargo, al introducir los códigos en su banca online, lo que en realidad hizo fue autorizar una operación de pago. Engañada, por último recibió otro SMS de confirmación de que había cancelado la otra, que era falsa.

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Seguimiento del flujo del dinero para dar con las estafadoras

Después de presentar una denuncia a través de la Sede Electrónica del instituto armado, el equipo de CiberComandancia se puso a trabajar para resolver el caso, finalmente con éxito, al dar con las presuntas autoras del delito.

Los agentes consiguieron rastrear de forma pormenorizada la trazabilidad del dinero defraudado. Así, siguiendo su flujo hasta el destino final, pudieron investigar procesalmente a dos mujeres residentes en la Comunidad de Madrid.

También estuvieron analizando las comunicaciones que había recibido la perjudicada. Redactadas y finalizadas las diligencias del caso, el atestado fue remitido a los juzgados para que continúe el proceso.

Los consejos para prevenir estafas como esta

Desde la Guardia Civil han vuelto a insistir en seguir con atención los siguientes consejos para prevenir estafas o fraudes como el que sufrió la mujer y sobre el que se percató demasiado tarde.

Desconfiar de los SMS que se reciban, evitando hacer clic sobre los enlaces que pudieran incluir.

que pudieran incluir. Comprar artículos en webs seguras , desconfiando de tentadoras ofertas que se anuncien en páginas web desconocidas.

, desconfiando de tentadoras ofertas que se anuncien en No aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales (Telegram, Whatsapp, Tik-tok, etc.).

Desconfiar de solicitudes de cuantías económica efectuadas con cualquier pretexto a través de redes sociales.

con cualquier pretexto a través de redes sociales. Solicitar a las entidades bancarias la activación de la autenticación reforzada en todos los pagos.

en todos los pagos. Bloquear las tarjetas bancarias o medios de pago que se utilicen ante la mera sospecha de una posible utilización de los mismos por parte de terceras personas.

o medios de pago que se utilicen ante la mera sospecha de una posible utilización de los mismos por parte de terceras personas. Denunciar inmediatamente el hecho delictivo , bien a través de la sede electrónica o bien en una Unidad de la Guardia Civil.

, bien a través de la sede electrónica o bien en una Unidad de la Guardia Civil. Reclamar la devolución de los cargos indebido a su entidad bancaria.

a su entidad bancaria. Recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es cuenta de destino, comercio o entidad que lo realiza, número de teléfono en los envíos a través de Bizum, etc.

Todo esto es importante ante el creciente número de delitos y su diversidad, así como la sofisticación mayor que pueden emplear los estafadores.