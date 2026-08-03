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Valencia

Prisión para un proxeneta por violar a una mujer a la que explotaba en un piso en València

un coche de la policia nacional en dependencias policiales foto efe
Prisión para un proxeneta por violar a una mujer a la que explotaba en un piso en València. Archivo
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La Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 33 años por agredir sexualmente y amenazar gravemente a una mujer que ejercía la prostitución en la “casa de citas” que él regentaba. El detenido se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima para imponerle condiciones abusivas y obligarle a mantener relaciones sexuales con él. De hecho, se quedaba con parte del dinero que ella ganaba. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional, informa el diario Levante.

Los investigadores consideraron que había indicios de la comisión de un delito relativo a la prostitución, otro de agresión sexual, amenazas graves, daños y lesiones leves, procediendo a su detención. Posteriormente, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

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La joven, que denunció los hechos, ha declarado que vino a España en busca de una vida mejor, pero que finalmente acabó ejerciendo la prostitución en una casa de citas que ella misma buscó.

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