Detenido un hombre de 33 años por agredir sexualmente a una joven que ejercía la prostitución en su casa de citas.

La muerte de Eva, de 13 años, y su perro Pan al ser arrollados por un camión en Benicàssim: sus padres salieron a revisar el pinchazo de la caravana

Compartir







La Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 33 años por agredir sexualmente y amenazar gravemente a una mujer que ejercía la prostitución en la “casa de citas” que él regentaba. El detenido se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima para imponerle condiciones abusivas y obligarle a mantener relaciones sexuales con él. De hecho, se quedaba con parte del dinero que ella ganaba. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional, informa el diario Levante.

Los investigadores consideraron que había indicios de la comisión de un delito relativo a la prostitución, otro de agresión sexual, amenazas graves, daños y lesiones leves, procediendo a su detención. Posteriormente, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La joven, que denunció los hechos, ha declarado que vino a España en busca de una vida mejor, pero que finalmente acabó ejerciendo la prostitución en una casa de citas que ella misma buscó.