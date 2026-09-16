Carlos Plá Valencia, 16 SEP 2026 - 16:58h.

Las mujeres pagaron durante 18 meses por adelantado el alquiler de 1.200 euros mensuales y los gastos de suministros con el dinero de la herencia del padre

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Dos mujeres, madre e hija, de 65 y 41 años han sido desahuciadas este miércoles de la vivienda que había sido su hogar en los últimos años. A primera hora de la mañana, efectivos de la Policía Nacional y de la Comisión Judicial se han presentado en la vivienda situada en un edificio de la calle Berenguer de Marquina de Alicante, para evitar la intervención de la plataforma del Sindicat de la Vivenda Les Carolines, que habían sido convocados para tratar de frenar el desahucio.

En poco más de tres horas, las dos mujeres han tenido que recoger sus escasas pertenencias y abandonar la vivienda. El caso de estas dos mujeres es especialmente delicado, ya que ambas sufren problemas de salud mental.

La madre padece problemas de ansiedad, y la hija cuenta con hasta seis diagnósticos psiquiátricos. "Desde hace cinco años arrastra varios problemas que le impiden trabajar, agravados en los últimos meses por la amenaza de desahucio y la situación de inestabilidad. Uno de los trastornos es agorafobia, que le produce ataques de pánico severos cuando se encuentra en lugares públicos. Además esta situación le ha conducido a manifestar ideaciones suicidas en varias ocasiones", explican desde el Sindicato Les Carolines.

Dejaron de pagar después de agotar una herencia

La madre y su hija entraron en el piso en mayo de 2024. Durante 18 meses pagaron por adelantado cada semestre 7.200 euros, que incluía un alquiler de 1200 euros al mes, más las facturas de agua, luz e internet.

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Unas cantidades que sufragaron con el dinero que habían recibido de la herencia del padre, ya fallecido, con la esperanza de que la recuperación de la hija permitiría su incorporación al trabajo, aunque esto no se ha producido finalmente.

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Ante la falta de ingresos, cuando el dinero de la herencia se agotó, las mujeres solicitaron al casero un plazo de dos meses para reunir el dinero para el alquiler. "El propietario de la vivienda, un particular, les concedió ese tiempo, pero el dinero que esperaban conseguir a través de la herencia que el padre había dejado a su familia no llegó, provocando el impago, y la decisión del casero de iniciar el procedimiento de desahucio".

A la situación de vulnerabilidad de las dos mujeres, se une ahora que han tenido que dejar la vivienda, la falta de una alternativa habitacional. Por el momento, los servicios sociales solo les han ofrecido el alojamiento en un hostal durante una semana. "A partir de esa semana no sabemos lo que va a pasar con ellas", señalan desde el Sindicato Les Carolines, que piden para estas dos mujeres una vivienda social donde poder residir y recuperarse de sus problemas de salud.