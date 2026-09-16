El incendio en Tuéjar, Valencia, quema 880 hectáreas, los trabajos se centran en evitar que pase al pantano y el viento condiciona su extinción

Las hectáreas afectadas por el incendio forestal se rebajan a 835 con un perímetro de 20 kilómetros

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Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, descartan que factores naturales hayan provocado el incendio forestal de Tuéjar. "Por lo tanto, podríamos afirmar que sí es el factor humano", ha indicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a preguntas de los periodistas tras celebrarse la reunión del Cecopi, tras indicar que el fuego se inició "en una parcela agrícola".

Tal como ha señalado Pilar Bernabé, "ahora todas las líneas de investigación están abiertas, tanto si es provocado o si es consecuencia de una negligencia, pero lo que sí podríamos decir es que no parece que sean causas naturales y que el factor humano sería determinante en el inicio del incendio". La delegada del Gobierno ha precisado que el fuego se inició "en una parcela agrícola" y, por lo tanto, "también en ese entorno es donde también se está investigando".

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El fuego afecta, según una estimación provisional, a unas 835 hectáreas y a un perímetro de 20 kilómetros. Así, se han reducido en unas 45 hectáreas las afectadas por el fuego, de acuerdo a la última actualización. Así lo ha manifestado este miércoles el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el director del PMA, Jorge Gil, tras la reunión del Cecopi que se ha llevado a cabo a las 17.00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona junto al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El conseller de Emergencias, que ha vuelto a agradecer a los servicios de emergencias el "extraordinario trabajo" que realizan, ha detallado se ha producido una reducción respecto al dato sobre las hectáreas dado en la mañana de este miércoles, pero ha subido el perímetro: "Conforme van reduciéndose las hectáreas va aumentando el perímetro".

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No obstante, Valderrama ha insistido en que el incendio sigue activo, a la vez que ha recordado que la CV-390 se mantiene cortada entre el kilómetro 2 y el 16, "para evitar el paso de vehículos que no sean los que están interviniendo en la extinción del incendio". ,Respecto a la población evacuada, solamente hay siete personas desalojadas de sus viviendas, todas ellas de la aldea de Fuente de Cabera.

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El incendio forestal de Tuéjar se ha dado por estabilizado minutos antes de las 20.00 horas de este miércoles, por lo que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat finaliza la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana y desescala a situación 1.

Así lo ha avanzado conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras mantener una reunión de seguimiento del incendio forestal, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en la zona.