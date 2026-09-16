La joven de 28 años presentaba un avanzado estado de hipotermia, por lo que los agentes solicitaron asistencia sanitaria

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La Policía Nacional ha rescatado durante la madrugada del pasado 14 de septiembre a una mujer de 28 años que fue arrastrada por la corriente del río Ebro. Dos agentes tuvieron que lanzarse al río para rescatar a la chica, agotada físicamente y con series dificultades para mantenerse a flote y respirar.

La joven había pedido auxilio desde el agua con la suerte de que un transeúnte que caminaba de noche por la zona escuchó su voz bajo el puente de La Almozara. Según ha informado el sindicato Jupol a ‘Aragón Digital’, los agentes acudieron después de que la Sala del 091 recibiera el aviso sobre las 01:20 horas de la madrugada sobre una persona que pedía auxilio desde el agua.

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Los Policías continuaron siguiendo el cauce hasta que lograron escuchar la respiración entrecortada de una persona con aparentes signos de agotamiento. Los agentes localizaron con ayuda de sus linternas a la mujer en la otra orilla del río y observaron como sacaba la cabeza del agua para intentar respirar y volvía a desaparecer pocos segundos después, según el atestado policial.

Un avanzado estado de hipotermia

Los agentes se introdujeron en el Ebro y nadaron varios metros hasta llegar hasta ella cuando se estaba hundiendo. Tras interceptarla consiguieron llevarla hacia la orilla, donde otros policías colaboraron formando una cadena humana para sacar tanto a la mujer como a sus compañeros.

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La mujer presentaba un avanzado estado de hipotermia, por lo que los agentes solicitaron asistencia sanitaria. Hasta el lugar acudieron efectivos sanitarios y varias dotaciones de Bomberos de Zaragoza. La mujer fue estabilizada posteriormente y trasladada al Hospital Miguel Servet.