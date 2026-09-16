El MIM 2026 suma una nueva plaza y espectáculos itinerantes para llevar más teatro a las calles de Sueca

La Mostra reunirá del 17 al 20 de septiembre a 20 compañías con 21 espectáculos y 45 funciones además de dos estrenos absolutos y propuestas llegadas de España, Francia, Suiza y Argentina

La nueva plaza del Molí de la Vila y un espectáculo itinerante se incorporan a una programación de acceso libre que responde a una de las peticiones más repetidas por el público del festival

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Hay algo que el público del MIM lleva tiempo pidiendo y que este año tendrá una respuesta sobre el terreno. Mas espectáculos en la calle, más propuestas abiertas y más posibilidades de encontrarse con las artes escénicas sin necesidad de entrar en una sala. La 36ª edición de la Mostra del MIM de Sueca ha recogido esta petición y refuerza su programación al aire libre.

Esta nueva edición, la principal novedad estará en la incorporación de la Plaça del Molí de la Vila, que se suma a la tradicional Plaça Sant Pere como escenario de las propuestas de calle. La nueva ubicación tendrá programación de jueves a sábado y permitirá ampliar el recorrido del festival por el municipio. A ello se añadirá Olympics de Yllaa y Nacho Vilar Producciones, un espectáculo itinerante que recorrerá las calles de Sueca. La propuesta utiliza el humor y la interacción con el público para llevar a las calles una particular competición inspirada en los Juegos Olímpicos. La apuesta por el espacio público no es casual. Según explicó la concejala de Cultura, Mercè Sorrentino, el festival consulta cada año a sus espectadores y una de las peticiones que más se repite es precisamente la de contar con más espectáculos al aire libre, con propuestas gratuitas. El objetivo de esta edición es que el MIM pueda llegar a todo el mundo, independientemente de si pueden o no ir a una sala de tratro.

Una nueva plaza y más propuesta de calle

La programación al aire libre reunirá en estos espacios distintas formas de entender las artes escénicas. Entre ellas estará Ákri, de Manel Rosés, un solo de circo protagonizado por un acróbata y una escalera; Forat, de Dudu Arnalot, una pieza de clow gestual y máscaras; y un Triplette, de Labú & Cris Clown, con tres payasos como protagonistas.

La nueva plaza se integra así con un festival que, durante sus cuatro jornadas, repetirá funciones por diferentes puntos de Sueca. La programación de 2026 contempla once espacios entre ellos la Plaça de Sant Pere, el carrer Bernat i Baldoví, el Espai Joan Fuster, el Molí del Pasiego, la Plaça del Molí de la Vila, el Poliesportiu Cobert, el Casal Jove, el Sequer del Casal Jove, la Plaça Jaume I y el CEIP Carrasquer. El MIM mantiene de esta forma una de sus características más reconocibles, la convivencia entre los espectáculos de sala y aquellos que se encuentran directamente con el público en los espacios urbanos del municipio.

20 compañías, 21 espectáculos y 45 funciones

La edición reunirá a 20 compañías con 21 espectáculos y 45 funciones, con presencia valenciana, española e internacional. El programa incluye dos estrenos absolutos, doce propuestas que llegarán por primera vez a la Comunidad Valenciana y otras dos que se estrenarán en España. Entre los estrenos estará La Inquilina, de Mercè Tienda, mientras que otras obras abordarán cuestiones como la salud mental, la discapacidad o el abuso de poder. El festival también contará con un proyecto intergeneracional realizado con vecinos de Sueca.

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Las entradas saldrán a la venta el próximo día 5 de este mes, hasta entonces solo queda hacer hueco en la agenda y decidir que propuestas no nos queremos perder.