Referentes de la cultura de Ourense critican la reducción de apoyos municipales a festivales, teatro y espacios culturales

Ourense ha pasado de contar con una programación cultural diversa a priorizar un modelo basado en festejos y grandes espectáculos

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OurenseMucho se añora en Ourense una época no tan lejana donde la cultura brillaba y no por su ausencia. Pero claro, todo eso depende de lo que uno entienda por cultura. Vayamos a la RAE, según esta se trata del cultivo y conjunto de conocimientos que ayudan a desarrollar el juicio crítico y el grupo de modos de vida, costumbres y desarrollo social. Esta falta de sentido dentro de la actividad cultural ourensana es lo que vienen denunciando desde hace tiempo, tanto ciudadanos como miembros del propio sector.

La cultura ourensana atraviesa, según mucho de su público, precursores o asociaciones culturales que llevan décadas impulsando el movimiento artístico de la ciudad, uno de sus momentos más delicados. Entre muchos de los referentes del sector que denuncian esta situación está Fernando Dacosta, actor y gestor cultural, quien lamenta un progresivo deterioro de la actividad cultural de la ciudad y señala al Gobierno municipal de Gonzalo Pérez Jácome por la falta de apoyo a proyectos y espacios emblemáticos. El fundador, junto a Sarabela Teatro, de festivales tan emblemáticos como la Muestra Internacional de Teatro Universitario (MITEU) o el Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO) reclama recuperar una política cultural estable que permita mantener la identidad artística de la ciudad.

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Dacosta recuerda que una de las primeras decisiones del actual gobierno municipal fue la de modificar la denominación de la Concejalía de Cultura, sustituyendo esa referencia por el área de "Servicios de Artes y Festejos". Para él, aquel cambio fue "una triste metáfora y terrible presagio" de un modelo que ha ido dejando atrás la cultura, hasta relegar a un segundo plano la idiosincrasia de la ciudad.

La pérdida de espacios y referentes culturales

Entre las principales críticas se encuentra el cierre del Museo Municipal, una decisión del Ayuntamiento que simboliza la falta de apuesta por el patrimonio cultural ourensano. No es mejor la situación de otros espacios como el Museo Arqueológico o la antigua cárcel, que se encuentran infrautilizados o sin un proyecto definido de futuro. Ante las numerosas críticas al cierre de este espacio, el alcalde defendía su decisión afirmando que "la ciudad solo necesita un museo, ya que la gente prefiere tomar cafés", añade Dacosta.

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Critican que varios enclaves y actividades que durante años dieron un gran prestigio a Ourense hayan perdido protagonismo o directamente desaparecido. Como ejemplos el Enclave de Cámara, el Pórtico do Paraíso o el festival "Corpo a Terra", iniciativas que han visto reducida su presencia por la falta de respaldo del ayuntamiento. También cabe destacar la desaparición del "Outono Fotográfico". "Mientras homenajeaban a un icono del evento, lo hacían desaparecen".

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MITEU y FITO, dos festivales en resistencia

Uno de los puntos centrales de la denuncia de Dacosta afecta a dos de los grandes proyectos culturales nacidos en la ciudad: la MITEU y el FITO. Como uno de los fundadores de ambos festivales, asegura que el Ayuntamiento retiró la financiación a la Muestra Internacional de Teatro Universitario, un evento con más de 30 años de trayectoria que ha convertido a Ourense en un referente del teatro universitario.

La MITEU ha logrado continuar gracias al respaldo de otras instituciones como la Universidad de Vigo y la Diputación de Ourense, aunque la pérdida de la aportación municipal supone una reducción importante de recursos. Una muestra que da mucho valor a la ciudad, fundada de forma totalmente altruísta por varios integrantes de Sarabela Teatro, entre ellos Dacosta, quienes hacen desde hace años una labor encomiable acercando la formación teatral a los ciudadanos a través del Aula de Teatro de la Universidad pública de la ciudad, siendo actores muy reconocidos en el ámbito escénico tanto gallego como nacional que ofrecen una formación con un nivel muy profesional.

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El FITO, otro de los grandes acontecimientos teatrales de la ciudad, también se mantiene, según lamentan, gracias al apoyo de otras administraciones. Denuncian que la reducción de ayudas municipales pone en riesgo la continuidad de festivales que durante años han proyectado la imagen cultural de Ourense al resto del mundo. Festivales que han traído a la ciudad de Ourense, actuaciones de compañías de medio mundo y que de la misma manera han apostado por llevar a medio mundo el talento local y que ahora mismo se ven relegados a resistir y a sobrevivir.

Menos programación y menos acceso cultural

La situación afecta también a la programación habitual de teatro, música y danza. Critican que el Ayuntamiento abandonase la Red Galega de Teatros e Auditorios, lo que supone perder una vía de financiación y de programación estable con apoyo de la Xunta de Galicia. "Sacaron al ayuntamiento de la red gallega de teatro y auditorios, eso significa que no hay una programación regular de música, teatro y danza, es decir que se pierde una ayuda económica muy importante de la Xunta “, explica.

Esta decisión limita las posibilidades de ofrecer una programación diversa y encarece los espacios culturales, al alcance de menos personas. "La cultura que llega está al alcance de pocos", sostiene Dacosta, al denunciar que el modelo actual favorece espectáculos con mayor capacidad económica frente a propuestas culturales más accesibles y variadas.

El gestor recuerda que anteriormente existía una programación más equilibrada, con presencia de compañías locales, teatro de calle, música y actividades para diferentes públicos. También lamenta la desaparición de propuestas dirigidas a los más pequeños, como la Muestra de Teatro Infantil (MOTI) o los domingos teatrales infantiles del Auditorio, que iban dirigidas a que las nuevas generaciones descubriesen este arte y desarrollasen interés por esta completa disciplina.

Una ciudad que pierde identidad

Consideran que el principal problema no es únicamente económico, sino la pérdida de una estrategia cultural propia para Ourense. Aseguran que la ciudad ha ido sustituyendo una programación vinculada a su territorio por un modelo centrado en grandes eventos y festejos.

"Se está convirtiendo todo en una fiesta vacía, sin identidad", afirma, al considerar que la cultura local y la lengua pierden presencia frente a propuestas más genéricas. "La música de los DJs es la misma aquí que en Burdeos", señala como ejemplo de una tendencia que, en su opinión, reduce la personalidad cultural de la ciudad y no fomenta la cultura, al menos sino va de la mano de algo más. Dacosta no cree que deba eliminarse totalmente ese tipo de fiesta, sino que apela a la convivencia de ambas formas de entretenimiento desde el sentido común y el respeto.

Explica también la pérdida de equipos técnicos especializados y considera que la falta de una estructura profesional dificulta la gestión cultural. "Por el camino, se perdió también un equipo de técnicos maravilloso, no se les renovó el contrato...ahora lo único que hay es gente que tiene la posibilidad de alquilar el auditorio. ¿Y quién puede permitirse eso? Así que el espacio queda relegado a personajes mediáticos o shows de alto presupuesto". Lamenta que esto hace perder muchas oportunidades a la ciudad de Ourense.

No solo los referentes de la cultura ourensana, sino también gran parte del público que gozaba de ella, admite echar de menos esos tiempos donde la cultura y la fiesta convivían de una forma totalmente compatible y equilibrada.

Por parte del Ayuntamiento, la concejala de Artes, Festejos, Turismo y Termalismo, Noa Rouco, no ha querido dar ninguna respuesta sobre este tema a la web de Informativos Telecinco.