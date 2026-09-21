La consulta llega tras la polémica que inició un vecino nuevo en este pueblo valenciano de 300 habitantes que exigía silencio por la noche

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En La Granja de la Costera, Valencia, las campanas llevan repicando día y noche desde que hay recuerdo, pero hace tres años llegó de la ciudad un vecino que exigía silencio para conciliar el sueño. Eso no sentó bien.

"Cada uno se tiene que adaptar al sitio donde va", cuenta una vecina. "Si no que se vaya al Hotel Real a Santander", recrimina otro.

Pero sentó incluso peor que el ayuntamiento le hiciera caso. Ahora se ha convocado un referéndum para justificar el regreso de las campanas porque, como todos los convocados en otros pueblos, el referéndum lo van a ganar los pro campanas.

"Las mejores de todas, el sonido que tienen y quieren quitárnosla los que vienen de fuera", critica otra vecina.

Hace siete años un juez cerró un gallinero porque molestaba a los inquilinos de un hotel rural. "Que a los inquilinos del hotelito rural les molestaba a ellos el canto de los pitos. No me jodas, ¿entonces a qué venís?", se preguntaba Nel Cañedo, activista rural. Pero ahora lo importantes es que las campanas de La Granja de la Costera volverán a sonar.