Carlos Plá Valencia, 17 SEP 2026 - 11:54h.

Los vecinos y asociaciones de afectados critican que otra vez llegó tarde el Es Alert que la Generalitat envió a la población a las 22:08 horas, cuando las calles ya estaban anegadas

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Los vecinos de Paiporta, Catarroja, Chiva, Torrent, Benetússer y de gran parte de los municipios afectados por la trágica Dana del pasado 29 de octubre de 2024, revivieron durante varias horas el miedo de aquella fatídica noche con un nuevo diluvio histórico que dejó en muchas localidades más de 100 litros por metro cuadrado en a penas dos horas.

El agua circulando a gran velocidad por los barrancos del Poyo, la Saleta o la Horteta hacían temer nuevas inundaciones catastróficas. La intensidad del temporal volvía a anegar las calles y garajes. En Paiporta, un corrimiento de tierras tumbaba la pared del garaje de un edificio, recientemente reconstruido tras la dana, y el agua volvía a inundarlo en segundos.

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Durante la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió un comunicado a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa de Buseo para informar de que el organismo responsable de la balsa iniciaba, de manera preventiva, un proceso de desembalse de caudal. Emergencias pidió a los responsables de estos municipios que intensificaran la vigilancia ante posibles inundaciones.

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"El Es Alert llegó muy tarde"

Aemet y Emergencias lo habían advertido, lanzando alertas por fuertes lluvias y sobre las 9 de la noche el cielo se volvió a abrir. Como ya pasó el 29 de octubre, el Es Alert llegó tarde, cuando las calles ya estaban inundadas. A las 22:08 horas volvió a sonar la alarma de los teléfonos móviles de los ciudadanos, algunos de ellos atrapados en sus coches, aunque afortunadamente la mayoría de la población había hechos caso a las alertas y se encontraban en sus casas.

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Desde la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O han denunciado la tardanza del envío del Es Alert. “Llegó muy tarde por lo que, otra vez, no sirvió para evitar el peligro, lo que es imperdonable”, han lamentado en un comunicado en el que aseguran que "la jornada del 16 de septiembre fue una tarde y ha sido una noche de mucha angustia en el colectivo de familias de las víctimas mortales de la DANA porque, de nuevo, sentíamos la desprotección".

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Para la asociación de víctimas, "lo que sucedió ayer demuestra que todavía existe una enorme distancia entre conocer que existe un riesgo y conseguir que la población reciba la información necesaria para poder protegerse a tiempo". "Y nosotros conocemos demasiado bien las consecuencias de llegar tarde. No queremos otro 29 de octubre", apostillan.