Fisioterapeutas veterinarios y cuidadores del centro de Alicante trabajan para intentar recuperar la movilidad del animal

Grapas fue mordida por su madre, lo que le dejó heridas profundas a ambos lados de la cadera con dos de sus cuatro colmillos, además de las patas traseras paralizadas

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En el Safari Aitana de Alicante, Grapas, la cría de león paralizada de cintura para abajo tras ser atacada por su madre, ya ha comenzado su rehabilitación. Fisioterapeutas veterinarios y cuidadores del centro trabajan para intentar recuperar la movilidad del animal.

Con tan solo un mes de vida, Grapas fue mordida por su madre, lo que le dejó heridas profundas a ambos lados de la cadera con dos de sus cuatro colmillos, además de las patas traseras paralizadas. Su historia se ha hecho viral y ya son muchos los que se mantienen atentos a la recuperación de la leona.

Estimulación, masajes y sesiones de láser para estimular sus patas traseras

Sin poder andar y arrastrando su parte trasera para desplazarse, en el Safari Aitana de Alicante cuidadores y fisios realizan trabajos de estimulación, masajes y láser como parte del proceso de rehabilitación del animal. Uno de los problemas es "la velocidad de crecimiento" de este tipo de animales, explica Iván Llorca, uno de los cuidadores del animal.

"Es posible que notemos movimientos a nivel local, a nivel de las extremidades, incluso en la cola, pero que realmente la información solo esté llegando a esta zona de la médula" señala Rocío Cano, fisioterapia veterinaria. Se trata en realidad de unos esfuerzos inciertos, pues "no hay certeza de que la vayamos a recuperar", comenta Llorca.

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Se espera que con el tiempo, Grapas pueda recuperar movimiento y llegar a adulta caminando y jugando con su hermana Enya, pues está siendo una pieza fundamental en su recuperación.