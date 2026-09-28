La exconsejera ha recordado que en estos momentos sigue abierta una investigación judicial en relación con la DANA

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La exconsejera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias Salomé Pradas, investigada por la gestión de DANA que dejó 232 muertos el 29 de octubre de 2024, ha rechazado este lunes responder a los interrogantes planteados por los diputados de la comisión de investigación del Congreso, amparándose en el derecho constitucional a la presunción de inocencia y en la necesidad de salvaguardar su derecho de defensa.

En el arranque de la que es su segunda comparecencia ante la comisión, Pradas ha comunicado a sus señorías que, "desde el respeto a las víctimas y sus familias", así como a la Justicia, no iba a responder a sus cuestiones por encontrarse en calidad de investigada en la causa, pero también porque la han citado con el "mismo objeto" que la primera vez.

"Ante ambas circunstancias, y siguiendo el consejo de mi equipo jurídico, me ampara el derecho constitucional a la presunción de inocencia y el derecho de defensa", ha señalado Pradas, que se ha remitido a lo declarado ya ante la jueza de Catarroja y a las consideraciones que repartió a los diputados en su comparecencia del pasado 15 de diciembre de 2025. "No tengo más que añadir", ha remachado.

La exconsejera en tres ocasiones

La exconsejera ha recordado que en estos momentos sigue abierta una investigación judicial en relación con la DANA, un procedimiento ante el que, según ha destacado, ha comparecido en tres ocasiones: en abril de 2025, para declarar como investigada; en enero de 2026, para declarar en un careo y en julio 2026, para realizar una diligencia de reconocimiento de un documento manuscrito.

Frente a esto, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, la primera en arrancar con los interrogatorios, ha querido dejar claro que si ha sido citado por segunda vez es porque ahora tienen más información que hace nueve meses y le ha admitido que no entiende como no se defiende teniendo "un pie en la cárcel" y por qué protege al expresidente Carlos Mazón.

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En su primera comparecencia, en diciembre, Pradas también anunció que no contestaría acogiéndose a su derecho a no declarar por estar investigada, si bien al final accedió a responder algunas preguntas y acabó admitiendo que se cometieron "fallos" antes y durante el día de la dana --como la falta de regulación sobre el envío del Es-Alert--.