Los vecinos de Paiporta volvieron a ver como sus calles se llenaban de agua y se inundaban bajos y garajes

Queda atrapado por las lluvias en el ascensor, manda un whatsapp al grupo de vecinos y le rescatan con el agua por el pecho: "Son mis ángeles de la guarda"

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Anoche en Valencia volvieron a sonar las alertas a muchos vecinos y conductores inmersos ya en la tormenta. Un aviso y unas imágenes que devolvieron a los valencianos por un momento al horror de la DANA de 2024.

Los vecinos de Paiporta volvieron a ver como sus calles se llenaban de agua, como entraba en los bajos y como las alcantarillas eran incapaces de absorber esa cantidad de agua. Regresaba también el miedo y todos los ojos se ponían en el barranco del Pollo, un miedo que se repetía en otros puntos como Torrent, pero que azotaba muchos otros lugares de la provincia, especialmente la capital, en Valencia, donde se ha registrado el mayor número de incidencias en todos estos lugares. La alerta llegaba cuando la tormenta ya había descargado.

La alarma llegó a los móviles cuando podía haber riesgo en zonas inundables, aunque ayer ni mucho menos se llegó a la situación de desbordamiento. El problema está en que en las localidades castigadas por la DANA, los sistemas de drenaje están colapsados.

El retraso en los Es-Alert

"Para una acción pluvial de zona urbana fue tarde, claro, ya había llovido y había ocurrido inundación", explica Félix Fancés, catedrático de ingeniería hidráulica en la UPV. De nuevo el horror tan amenazante sorprendió a Paiporta. Otra vez allí cruel incertidumbre bajando por el barranco del Pollo.

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Alcantarillas atascadas, garajes anegados o coches intentando escapar. "Esto no ha mejorado nada, lo único que han hecho ha sido tapar un poquito y ya está", denuncia una vecina. Se repitieron en Torrent. rescates de personas sorprendidas por el agua, como el de Adrián en Valencia, atrapado en el ascensor de su garaje y ayudado por sus vecinos.

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"Si vuelve a caer la misma cantidad, nos vuelve a pasar lo mismo", aseguraba otra vecina. "No creo que se haya aprendido mucho de todo lo que pasó", dice otra.