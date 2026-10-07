Josan, futbolista del Elche, detenido tras ser acusado de malos tratos a su mujer

El capitán del Elche CF, Josan Ferrández, ha sido arrestado tras ser acusado por su mujer de malos tratos

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Josan Ferrández, el capitán del Elche CF, ha sido detenido durante la noche de este martes después de que su mujer le denunciara por presuntos malos tratos. El futbolista permanece en los calabozos de los juzgados de Orihuela, donde está previsto que quede a disposición de las autoridades judiciales.

Así lo han adelantado medios como el diario 'Información'. La pareja, que tiene dos hijas en común y se encuentra desde hace un tiempo en proceso de separación, atravesaba una situación complicada.

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La denuncia presentada por la mujer recoge distintos episodios que atribuye al jugador y aporta también material que, según su versión, respaldaría los hechos denunciados. La Guardia Civil se encarga de la investigación de estos hechos, la Policía Nacional desconoce los datos de lo ocurrido, como han confirmado a la web de 'Informativos Telecinco'.

La denuncia incluye mensajes y fotografías de lesiones

Entre las pruebas entregadas figuran conversaciones mantenidas a través de WhatsApp en las que, según la denunciante, aparecen mensajes de carácter vejatorio. También se han aportado fotografías en las que se observan moratones que la mujer atribuye a los supuestos episodios de malos tratos.

Todo este material forma parte de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia y ha precedido a la detención del futbolista. La investigación deberá determinar ahora las circunstancias de los hechos denunciados y la responsabilidad que pudiera corresponder al jugador.

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Josan, una de las figuras del Elche en los últimos años

Josan Ferrández, José Antonio Ferrández Pomares, tiene 36 años y nació en Crevillente, en Alicante. El extremo derecho llegó al Elche en enero de 2018 procedente del Albacete y ha desarrollado buena parte de su carrera en el club, donde se ha convertido en uno de sus futbolistas más reconocibles y en uno de sus capitanes.

El jugador renovó este verano su contrato con el Elche hasta junio de 2027. En la actual temporada de LaLiga ha disputado tres partidos, con una asistencia y sin goles. El capitán esta muy vinculado al club y a la ciudad. De hecho, dio el último pregón de las fiestas. Antes de llegar al conjunto ilicitano pasó también por clubes como Albacete, UCAM Murcia, Alcorcón, Granada, Huesca y La Hoya Lorca.