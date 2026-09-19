Iván Sevilla 19 SEP 2026 - 20:11h.

Desde el inicio del año hasta la fecha actual se han contabilizado 419 personas ahogadas en espacios acuáticos del país

"No hay argumentación que sostenga la ausencia de campañas integrales de prevención del ahogamiento", critica Eduardo Blasco, buzo de rescate

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MadridAntes de que empezase el verano ya advertimos de la peor cifra histórica de ahogados en una España que ya ha alcanzado por primera vez los 400 ahogamientos hasta mediados de septiembre.

El número de fallecidos por esta causa que, por ejemplo, le costó la vida a Jeremías, ha ido aumentando en los últimos días. A fecha de hoy, ya son 419 las víctimas mortales, según nos ha confirmado el buzo de rescate Eduardo Blasco.

Con los datos actualizados hasta este 19 de septiembre, nuestro país está viviendo un 2026 muy negro, tras registrar "el peor junio y julio de la historia" en muertos en espacios acuáticos como piscinas y playas.

Así lo traslada en conversación con Informativos Telecinco el también jurista especializado en Derecho Marítimo. "Nuestro verano ha sido peor que el de Francia por primera vez", nos añade y compara con el país vecino.

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"El repunte ha sido más virulento porque cierran servicios de socorrismo"

Incluso antes de que se llegara al día 15 de septiembre, con todavía gente de vacaciones a lo largo de este mes, hubo un "avance rápido y demencial" en la cifra de ahogamientos

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Para el experto, "el repunte ha sido más virulento porque se cierran los servicios de socorrismo" que se activan para la época estival en algunas zonas del territorio nacional: "En las de interior no hay vigilancia".

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Eduardo Blasco nos asegura con un ejemplo que eso "explica que Castilla y León tenga más ahogados que las Islas Baleares". Nos argumenta que "las que mejor están" en cuanto a menos casos son las que continúan teniendo socorristas.

Al menos, durante las primeras dos semanas de este mes, mientras que en otros lugares el servicio "cierra en agosto" al entenderse que finaliza la temporada alta de baño, con el regreso a la rutina laboral.

"Falta educación acuática", apunta Eduardo Blasco

Ante tal situación, el buzo de rescate nos cuenta varias reflexiones para que se tomen medidas que ayuden a reducir drásticamente el número de ahogados en España. Una sigue la misma línea de la vigilancia.

"Es inexplicable que se retiren los servicios de salvamento en septiembre, ya que no se ajusta a la realidad de lo que ocurre", apunta Blasco, quien señala que "no hay argumentación que sostenga la ausencia de campañas integrales de prevención de ahogamientos".

Cree que es fundamental que a través de ellas "se luche contra el problema de salud pública que supone" y que también afecta negativamente a nuestro "sector económico principal", el turístico.

Por último, el experto nos asegura que "falta educación acuática" en la ciudadanía, algo que sería de gran ayuda para evitar muertes en zonas de bañ: "Está haciendo que aumente el ahogamiento en interior, de niños y jóvenes, duplicando la media europea".