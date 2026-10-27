Carlos Plá 27 OCT 2026 - 18:30h.

El consistorio retira casi una decena de bancos de la calle Alcalde Suárez de Llanos sin previo aviso por presuntos comportamientos incívicos como el consumo de alcohol

El desahucio de una abuela, su hija y sus dos nietas menores en Bilbao: "No nos iremos del portal hasta saber que se ha parado"

Compartir







AlicanteDe un día para otro y sin previo aviso, los vecinos de los barrios alicantinos del Pla y Carolinas Bajas-Les Palmeretes se encontraron con la retirada de casi una decena de bancos situados en la calle Alcalde Suárez de Llanos. "Es una vía que precisamente está en cuesta en una zona en el que la pirámide de la población pues es de edad media alta, hay muchas personas mayores que los utilizábamos para sentarnos un ratito y descansar, que nos venía muy bien en una calle inclinada, pero los han quitado sin más", explica Mario Pinheiro de la Asociación de Vecinos del Barrio del Pla.

Ante la sorpresa, estas dos asociaciones vecinales remitieron un escrito conjunto al consistorio para pedir una explicación a esta medida que califican de "incomprensible". "Nosotros esperábamos una respuesta formal, pero la contestación nos llegó a través de los medios de comunicación por parte de la concejala de infraestructuras", lamenta Pinheiro.

Desde el ayuntamiento justifican la retirada del mobiliario urbano por la queja de unos vecinos que presuntamente recogieron firmas para denunciar las molestias que sufrían debido a las actitudes incívicas de grupos que se reunían junto a estos bancos para consumir alcohol. "No nos han dicho ni cuántas firmas habían recogido ni cuándo se habían recogido, absolutamente nada", señalan desde la asociación de vecinos. "Porque hay unos unos incívicos que utilizan los bancos, quitamos los bancos y ya está, es una barbaridad. El ayuntamiento lo que debe hacer es enviar a la Policía Local para hacer cumplir las ordenanzas de consumo de alcohol en vía pública, de ruidos y de limpieza. Esto supone el reconocimiento implícito de que el alcalde no puede hacer cumplir las ordenanzas en la ciudad".

Unos bancos que en estos barrios humildes servían no solo para el descanso de los vecinos más mayores, también de punto de encuentro. "Son un lugar de reunión y socialización, porque encima eran bancos pareados que estaban uno enfrente de otro y permitían la socialización", asegura.

PUEDE INTERESARTE Siete de los 15 barrios con más extranjeros están en Barcelona capital, según el INE

Más gasto público

Los bancos se instalaron en la calle Alcalde Suárez de Llanos en junio de 2020 con fondos europeos dentro de una actuación urbanística que supuso una inversión de 330.000 euros. Solo seis años después, los bancos, que habían mejorado la calidad de vida de las personas mayores, ya no están en una zona en la que denuncian el abandono al que se enfrentan por parte de las instituciones municipales. "A parte de la inversión inicial, ahora hay que sumar el coste de la retirada y si finalmente nos hacen caso, habrá que sumar el gasto de volver a ponerlos. Es mucho dinero malgastado que se puede utilizar para otras cosas que necesitamos en el barrio", señala Pinheiro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mientras llega una respuesta oficial, los vecinos aseguran que no van a descansar hasta que recuperen unos bancos necesarios para una población cada vez más envejecida.