El colchón permitió amortiguar el impacto de la caída y la afectada, que permanecía consciente, fue trasladada al Hospital General de Alicante donde se recuperó de las lesiones sufridas

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La rápida actuación de dos vecinas ha sido clave para salvar la vida de una chica de 18 años en Alicante. Las mujeres cogieron un colchón del apartamento donde estaban alojadas y lo colocaron en la calle, debajo de la ventana de un tercer piso desde el que se lanzó voluntariamente la joven, según ha adelantado 'TodoAlicante'.

Un colchón que permitió amortiguar el impacto de la caída y la afectada, que permanecía consciente, fue trasladada al Hospital General de Alicante donde se recuperó de las lesiones sufridas.

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Los hechos se produjeron la madrugada del 17 de octubre en un edificio de la calle Agost de Alicante. Varias patrullas de la Policía Local acudieron al inmueble tras recibir el aviso de una joven estaba en situación de riesgo en una vivienda.

Cuando los agentes llegaron, observaron a una chica asomada a una ventana de la tercera planta, con una pierna por fuera. Mientras dos de los policías accedían al edificio para llegar hasta la joven, otros dos permanecieron en la calle para observar lo que ocurría.

Los primeros encontraron cerrada la puerta de la vivienda e intentaron abrirla con los medios de los que disponían sin éxito.

Consciente, pero desorientada

Cuando los agentes se encontraban en la puerta de la vivienda, escucharon gritos que llegaban desde la calle después de la que la chica se lanzara el vacío.

Afortunadamente, la joven cayó sobre el colchón, que amortiguó el impacto contra el suelo. Nada más producirse la caída, un policía local auxilió a la joven mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios.

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El equipo médico de una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) atendió a la joven, que permanecía consciente, aunque desorientada. Los agentes no apreciaron lesiones visibles, si bien la afectada se quejaba de dolor en la zona costal y en la cadera.

La intervención de las dos mujeres resultó vital para amortiguar el golpe y evitar un desenlace fatal.