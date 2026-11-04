Carlos Plá Valencia, 04 NOV 2026 - 12:22h.

Un gran dispositivo busca por tierra y aire a este exprofesor jubilado por los parajes de montaña que solía frecuentar este hombre en los alrededores de la urbanización donde vivía

Los buceadores de la Guardia Civil encuentran el cuerpo sin vida de Wilmar Andrés, un joven de 25 años desaparecido en Mallorca

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Un importante dispositivo sigue buscando por diferentes parajes de montaña de la localidad valenciana de Torres Torres y otros municipios cercanos a José Carlos G.C., un hombre de 73 años con Alzhéimer que desapareció el pasado sábado.

Un helicóptero de la Guardia Civil, junto a perros del servicio cinológico, bomberos forestales y patrullas de Protección Civil han recorrido los caminos que solía frecuentar en la urbanización el Tochar, donde residía este exprofesor de instituto jubilado. Una zona con grandes desniveles y mucha vegetación, con numerosos recovecos.

Un operativo en el que también están participando voluntarios y la propia familia, muy preocupada después de que José Carlos lleve más de tres días desaparecido.

Necesita atención médica

Según recoge la información facilitada en el cartel de búsqueda, José Carlos mide aproximadamente 1,72 metros de altura y en el momento de su desaparición vestía una camiseta azul, chaqueta gris, pantalón negro y zapatillas deportivas.

La preocupación es especialmente importante porque, además de Alzheimer, el desaparecido padece hipertensión arterial, por lo que necesita atención y podría encontrarse desorientado.

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Desde las autoridades se solicita que cualquier persona que pueda haberlo visto o disponga de alguna información sobre su paradero que contacte inmediatamente con los teléfonos 665 132 957 y/o 685 803 121.

La colaboración ciudadana puede ser fundamental para encontrarlo. Se pide máxima difusión de esta información, especialmente entre los vecinos de Torres Torres, la urbanización El Tochar y las localidades cercanas.