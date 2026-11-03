Gonzalo Barquilla 03 NOV 2026 - 19:47h.

Wilmar Andrés R. C., un joven de 25 años desaparecido desde este lunes en Calvià, en Mallorca, ha sido localizado sin vida

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Wilmar Andrés R. C., un joven de 25 años desaparecido desde este lunes en la urbanización de Sol de Mallorca, en el municipio mallorquín de Calvià, ha sido localizado sin vida este martes en el mar.

Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han encontrado su cuerpo sumergido cerca de la costa de Portals Vells, durante el dispositivo de búsqueda desplegado para tratar de dar con su paradero.

El GEAS ha rescatado el cuerpo, sumergido cerca de la costa de Portals

Fuentes de la Guardia Civil han indicado que a las 14.00 horas se ha comunicado el hallazgo del cadáver de un varón cuyas ropas coincidían con las de la persona desaparecida. Los agentes del GEAS, que estaban rastreando la zona, han llevado a cabo las labores de rescate y extracción del cuerpo del agua. Poco después se ha confirmado que se trataba de Wilmar Andrés R. C., confirman fuentes como 'Diario de Mallorca'.

Una vez recuperado, el cadáver ha sido trasladado en una embarcación hasta el muelle de Portals Vells. Desde allí, ha sido conducido al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Los medios locales informaron que entre las principales hipótesis figuraba un posible accidente, aunque este extremo no se ha confirmado por el momento.

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SOS Desaparecidos había difundido una alerta para localizar al joven

La desaparición de Wilmar Andrés R. C. había sido denunciada este lunes, después de que se le perdiera la pista en la urbanización Sol de Mallorca, en Calvià. La asociación SOS Desaparecidos activó una alerta para pedir la colaboración ciudadana y tratar de localizarlo cuanto antes. En el aviso se facilitaba una descripción física del joven para ayudar a identificarlo.

La búsqueda había movilizado a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil, con la participación de un helicóptero y varias embarcaciones. El dispositivo se había centrado en la costa de Portals, al ser la última zona en la que se había situado su teléfono móvil, y se ha prolongado hasta que los buceadores del GEAS han localizado el cuerpo a primera hora de la tarde de este martes.