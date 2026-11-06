Europa Press Valencia, 06 NOV 2026 - 16:06h.

La mujer, que tiene problemas mentales, residía irregularmente en la vivienda y fue encontrada por la policía muy alterada por lo que fue trasladada al hospital

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Agentes de la Policía Nacional, Local y efectivos de Bomberos han rescatado de un inmueble en Gandía (Valencia) a una mujer que no podía abrir la puerta que había instalado una empresa dedicada a la desocupación.

Según explican fuentes de la Jefatura Superior, los hechos se produjeron la tarde de este jueves, cuando se dio el aviso de que una mujer, con problemas mentales y que reside en situación irregular en una vivienda, se encontraba atrapada. Esa misma mañana, unos trabajadores habían cambiado la puerta principal de la vivienda por una antiocupación.

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A primera hora de la tarde, agentes de la Policía Nacional, Local y Bomberos acudieron a la vivienda y rescataron a la mujer, que se encontraba en el interior de una habitación del inmueble y que se mostraba "muy alterada".

Evacuada al hospital

Tras conseguir acceder al domicilio desde el balcón y rescatar a la mujer, la Policía Nacional pudo abrir la puerta instalada mediante el uso de las llaves de la moradora. La mujer fue atendida por medios sanitarios y, posteriormente, evacuada a un centro hospitalario.

La Policía Nacional contactó con el representante de la empresa de desocupación, al que identificó, al igual que a las dos personas que contrataron los servicios. La propiedad de la vivienda había cambiado recientemente, apuntan.

La Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Gandía investiga el episodio para esclarecer totalmente los hechos.