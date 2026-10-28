Maitena Berrueco 28 OCT 2026 - 05:30h.

Hace dos semanas hubo un incendio en el bloque porque prendieron fuego a un colchón cerca de las escaleras

Del alquiler asequible al miedo a perder su casa por culpa de un fondo de inversión: "¿Nos vamos debajo de un puente?"

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Vitoria-GasteizEl hogar se entiende como ese espacio en el que nos sentimos seguros. Sin embargo, para los vecinos de los portales 19 A y 21 de la calle Portal de Arriaga de Vitoria, su hogar se ha transformado en “un infierno”, obligados a convivir con la inseguridad, las drogas, la suciedad y la falta de mantenimiento.

Se trata de un bloque de viviendas, propiedad del Gobierno Vasco, en el barrio de Coronación, donde los okupas, según cuentan los residentes, campan a sus anchas, instalados de manera ilegal en pisos e incluso en las zonas comunes: "En alguna ocasión, han intentado incluso abrir la puerta con una rotaflex” para acceder de manera irregular a estos edificios.

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El último susto lo sufrieron el pasado 12 de octubre cuando ardió un colchón de unos okupas que llevaban tiempo instalados en uno de los espacios situados junto a las escaleras. Las llamas obligaron a intervenir a los Bomberos y a la Ertzaintza y fueron los propios vecinos los que avisaron, dado que no funciona ni la alarma ni las puertas contra incendios. El incendio afectó a varios pisos y la caída de cristales provocó daños incluso en un coche estacionado.

La 'casera' en la cárcel, los okupas en el piso

Los residentes denuncian que algunas de estas viviendas sociales, propiedad del Gobierno Vasco, en los últimos años se vienen ocupando de manera ilegal, de ahí la instalación de varias puertas antiokupaciones en algunos de los rellanos. Pero es que, incluso, hay okupas instalados en las zonas comunes, de las que “entran y salen”, allí mismo “se drogan y trapichean”.

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“Es un infierno vivir aquí”, aseguran. Llevan años aguantando la entrada frecuente de okupas y, según relatan, la agencia pública de alquiler social del Gobierno Vasco, Alobakide, conoce la situación desde hace meses, pero el problema no se ha resuelto.

A la indignación vecinal por tener que convivir desde hace años con los okupas y con los problemas de inseguridad que generan en el bloque, se ha sumado el PP de Vitoria que ha exigido a Alokabide que instale puertas seguras en portales y accesos traseros para evitar okupaciones, y a la Policía que incremente la vigilancia. La parlamentaria vasca y portavoz de Vivienda, Ana Morales, ha denunciado “la dejadez de Gobierno Vasco, que está mirando para otro lado mientras los vecinos sufren todos estos problemas”, mientras “nos venden un modelo idílico de viviendas sociales".

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Según este grupo municipal, es este momento, habría, al menos, una vivienda ‘okupada’. Se trataría de un piso adjudicado a una persona que se encuentra en prisión y que, presuntamente, habría ‘subarrendado’ su vivienda de manera irregular. En esta vivienda viven, al menos, dos okupas conflictivos, aunque los vecinos relatan que pueden llegar a estar hasta cinco personas.