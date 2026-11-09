Carlos Plá Valencia, 09 NOV 2026 - 16:44h.

La policía intercepto el vehículo implicado, su conductor reconoció la autoría de los hechos y fue detenido por conducción temeraria

Investigado por conducción temeraria tras difundir sus peligrosas maniobras al volante en Alicante

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La Policía Local de Alicante ha detenido por conducción temeraria a un hombre de 37 años en la noche del pasado sábado en el fondo de saco de la calle Orba, una perpendicular a la avenida de Elche, enfrente del antiguo Matadero.

La intervención se llevó a cabo después de que los agentes localizaran en redes sociales un vídeo de un vehículo muy característico realizando trompos y derrapes alrededor de un círculo de fuego en este punto y en presencia de varias decenas de personas como espectadores.

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El lugar de la intervención es al final de esta calle sin salida, donde se encuentra una zona cuadrangular de considerables dimensiones, en la que se estaban llevando a cabo esas prácticas de conducción temeraria, además de quemadas de rueda. Hasta ese punto se desplazaron varias unidades de la Policía Local que interceptaron al conductor del vehículo implicado en la confluencia de la calle Orba y la avenida de Elche cuando intentaba abandonar el lugar.

A la espera de juicio

Una vez interceptado por los agentes, el detenido reconoció la autoría de los hechos y este mismo lunes estaba previsto que compareciera en el juicio rápido correspondiente por conducción temeraria, en tanto que el vehículo fue intervenido por la Policía Local.

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"Tras recibirse varias quejas de los vecinos de la zona de la avenida de Elche, la Policía Local de Alicante ha incrementado la presencia y vigilancia por la zona y el pasado fin de semana se localizó un video en el que se puede observar un turismo realizando trompos y derrapes alrededor de un aro de fuego”, ha explicado el concejal de Seguridad, Julio Calero, que ha precisado que en la zona se congregaban decenas de personas como público, “lo que originaba un evidente riesgo para la circulación y la seguridad de los presentes”.

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Calero ha añadido que hasta esta zona de las inmediaciones del antiguo Matadero se desplazaron varias unidades policiales, “localizando con gran rapidez y profesionalidad el vehículo implicado, y procediendo a la detención de su conductor por la presunta comisión de un delito de conducción temeraria. En las dependencias de la Unidad de Atestados el conductor reconoció los hechos y quedó fijado para este lunes el juicio por estas prácticas de riesgo al volante, que son absolutamente rechazables por evidentes razones de seguridad”.