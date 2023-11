Para conocer más detalles de la pareja del momento, Alexia Rivas no ha querido desaprovechar la oportunidad de invitarla a 'Get Ready With Alexia' . Tras su tensa relación del pasado, ambas han acercado posturas ya que, además, son compañeras de trabajo. Tanto que Marta López se ha confesado con la periodista mientras esta la maquillaba acerca de sus sentimientos por el malagueño.

"Estoy ilusionada", asegura Marta. Aunque apenas llevan un tiempo quedando, tienen un contacto permanente y la concursante de 'GH 2' ha desvelado qué detalles de lo más románticos tienen en su día a día como mandarse canciones de amor. Alexia, por su parte y fiel a su personalidad, no ha dudado en darle su opinión sobre esta segunda oportunidad y confesarle qué la une a Efrén. "A mí también me habló", ha contado la presentadora del formato generando un momento de tensión entre ambas. Si no te quieres perder la reacción de Marta y todos los detalles de su nueva ilusión, ¡dale al play y disfruta de la nueva entrega de 'Get Ready With Alexia'!