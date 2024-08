El gesto que ha tenido Isa Pantoja con su prima Anabel que ella ha agradecido en sus redes

Isa Pantoja ha tenido un bonito gesto con su prima, Anabel Pantoja, que no ha pasado desapercibido para nadie. Ellas siempre han tenido muy buena relación, pero las tensiones de Isa Pi con su madre y la excelente química que tiene Anabel con la tonadillera podría haber sido motivo de fricción entre ellas. Sea como fuere, las primas siempre han intentado poner de su parte para que lo suyo no salga perjudicado.

Hace apenas unos días, la que fuera concursante de 'Supervivientes', y colaboradora de 'Supervivientes All Stars' se pronunciaba en una entrevista sobre cómo iba a gestionar el hecho de que Isabel Pantoja cuidase de su bebé mientras que con Alberto, el hijo de Isa Pantoja, no tuviese ninguna relación. Para la 'pantojita' es no es fácil, pero ella es consciente que los problemas familiares son cosas complejas que no se pueden solucionar de la noche a la mañana y que su criatura no es culpable de los enredos madre e hija.