Las demoledoras declaraciones de Isa Pantoja sobre su madre: "Si le pasa algo, no me sentiría culpable"

Hasta llegar al punto en el que se encuentra a día de hoy, que ha concedido una entrevista para la revista 'Lecturas', en la que, además de enseñar el interior de su casa , se sincera sobre la relación con su madre, para la que ha tenido palabras muy duras. "Si a mi madre le pasa algo, no me sentiré culpable" , expresa la colaboradora de 'Vamos a ver', que ahora mismo tiene nula relación con la cantante .

Pero, ¿qué piensa Isa Pantoja de esta relación tan estrecha mientras ella no se habla desde hace ya algún tiempo con su madre? "Cuando veo las muestras de cariño que tiene con Anabel me duele porque quiero a mi madre", reconoce la que fuera concursante de 'Supervivientes' paras las páginas de esta revista. Pero, a pesar de este terrible sentimiento de desolación, la joven se está acostumbrando a esta ausencia. "No tengo por qué vivir mi vida preguntándome qué le pasa a mi madre, ella tampoco lo hace conmigo. Si se preocupara, me hablaría", expresa dolida.