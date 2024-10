Carmen Nadales denuncia a un hombre por acoso en la puerta de su casa: "Me perseguía con Rafa por Madrid"

Carmen Nadales ha visto cómo su tranquilidad se ha visto interrumpida por un episodio que le ha aterrado y que le ha obligado a acudir a la policía . La que fuera concursante de ' Secret Story ' ha denunciado sufrir acoso por parte de un hombre que se ha personado en la puerta de su casa y se ha pasado horas increpándola. Un suceso que además no ha sido el único ni aislado. Al parecer, el presunto acosador la había seguido en otras ocasiones por la calle y ya había vivido situaciones desagradables. Este es el testimonio que ha contado en exclusiva para Outdoor.

Todavía con mucho susto en el cuerpo, pero agradecida por el cariño que le está demostrando todo el mundo y por la labor y atenciones que en todo momento está teniendo la policía con ella, Carmen Nadales nos ha relatado el infierno por el que ha pasado en las últimas horas. "He puesto una denuncia. Es injusto y me he sentido intimidada".