La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha confesado que hasta dentro de cuatro o cinco meses su cuerpo no estará preparado para intentar de nuevo el embarazo. El tener que hacer este parón forzoso y el no poder poner una fecha para cumplir su sueño, tiene a la colaboradora televisiva totalmente desmoralizada. Y, al mostrar público su dolor por sus problemas de fertilidad, Marta Peñate ha llegado a decir que no es un ejemplo para todas esas mujeres que están en su misma situación.