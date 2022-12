Alba Carrillo explica cómo se ha enfrentado su familia al escándalo de su noche con Jorge Pérez: "A mi hijo también le duelen cosas"

Precisamente de la persona más importante para ella que es su hijo Lucas y al que ella siempre ha protegido con garras y dientes como una leona. El mero hecho de que mucha gente esté hablando de más y no estén pensando en si esos comentarios le pueden doler a él o a su familia es lo que ha hecho que Alba Carrillo se desmarque para hablar de lo que pasó en esa fiesta finalmente.

La presentadora no está dispuesta a quedar como "destroza familias" y que no se esté respetando a la suya. De ahí que ahora haya hecho público lo que están pasando lo suyos y, en concreto, su hijo Lucas: "A mi hijo también le duelen cosas" , ha manifestado con dolor en su videopodcast ante la atenta mirada de su compañera Nagore Robles. Alba Carrillo ha explicado que, en todo momento ha tratado de mantener la calma e incluso quitar hierro al asunto, pero que su hijo tiene TikTok y "a él también le llegan cosas" , ha dicho en tono enfadado.

Decepcionada con la reacción de algunos compañeros, tal como ha dejado claro con sus palabras, Alba Carrillo también se ha sorprendido de la postura tan madura es la que ha tomado su hijo para sobrellevar el que su madre esté copando todos los titulares y noticias. "Es muy maduro para su edad", ha recalcado, aunque eso no quite que tanto él como su familia lo estén pasando mal, alegando con esto que la familia de Jorge Pérez no es la única afectada en toda esta historia.