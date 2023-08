Nagore Robles le confiesa a Lara Álvarez que se ha liado con un concursante de 'Supervivientes'

En la animada conversación, en la que también estaban presentes Germán González y Jorge Cyrus , no podía faltar el tema de 'Supervivientes', que es el programa que Lara Álvarez ha presentado desde Honduras hasta en ocho ediciones y en el que Nagore Robles ha colaboradora como comentarista en sus debates en varias ediciones. Cuando estaban hablando acerca de este exitoso formato, la exconcursante de 'GH' se ha lanzado a soltar la bomba: "Yo con algún concursante me ha liado, ¡eh!".

Lara y los dos colaboradores se mostraban muy sorprendidos ante esta información y le pedían a la exnovia de Sandra Barneda que diera más datos acerca de este misterioso concursante . "Eso ya otro día", comentaba la vasca, que no quería entrar a responder las preguntas de sus compañeros, pero finalmente, ante la insistencia de la invitada, se animaba a contar un poquito más acerca de este affaire: "Hubo un superviviente con el que me lié y lo utilicé un poquillo la verdad".

Germán González le pedía entonces que aclarase si se trataba de un chico o una chica, ante lo que ella subrayaba que se trataba de un hombre. "¡Iniciales! ¡Iniciales!", le suplicaba a continuación Jorge Cyrus; pero la amiga de Dulceida y Alba Paula no ha querido responder esa cuestión: "¡No! ¡Ni muerta!". "Vale, no vamos a decir iniciales, pero: ¿estaba en alguna de las ocho ediciones en las que yo he estado?", le ha preguntado entonces la presentadora de 'Me resbala'.