Aída Nízar se graba al desnudo e invita a sus seguidores a que le acompañen mientras se ducha

No se ha saltado ninguna polémica y sin quererlo ha llegado a la final del reality chileno, 'Resistiré'. Aída Nízar puede presumir de haber sobrevivido a un infarto tras sumergirse en agua helada o en salir vencedora de una agresión de un compañero y de haber sacado siempre a pasear su lengua más afilada y verse de igual forma en la final.

La polémica concursante que se presentó en Chile como una "mujer de sueños cumplidos que adora su vida" ha querido ahora cumplir el deseo de sus seguidores y tal como la trajo al mundo el Dios que tanto nombra, se ha dejado ver al desnudo mientras se duchaba y no contenta con eso ha hecho una invitación para que los más valientes la acompañen a la pregunta de "¿venís conmigo?".

La ex gran hermana y exconcursante de 'Supervivientes' está pletórica y sobre todo desde el gran susto que sufrió en el reality. "La vida se me pasó en fotogramas mentales", ha dicho, al igual que también que desde ese momento cuenta con "dos corazones, dos vidas" que ama "sobre todas las cosas" y es por ello que no duda en mostrarse eufórica para sus seguidores.