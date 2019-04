Aída Nízar, agredida por un compañero en el reality 'Resistiré' de Chile

La madre de Aída Nízar ha vuelto a hablar para este medio confesado que está un poco inquieta: "Me ha dejado un poco preocupada porque me ha dicho que no me asuste de unas imágenes que van a salir de una agresión que sufre por parte de un compañero. No sé si le han dado un cabezazo o una patada, pero claro, me he quedado intranquila".