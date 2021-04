La que fuera concursante de 'Supervivientes' no publicaba algo en Instagram desde el pasado 29 de marzo. Una significativa inactividad en redes sociales nada habitual en ella y que, por supuesto, no pasaba desapercibida para su legión de seguidores. Tanto es así, que lo primero que ha hecho Alba al recuperar la "normalidad" ha sido agradecer los cientos de mensajes y el enorme cariño que ha recibido estos días por parte de sus fans, que estaban preocupados por ella.

Mirando directamente a cámara y con el gesto todavía algo compungido al recordar cómo ha sido para ella esta delicada etapa de aislamiento , la modelo ha confirmado su positivo en Coronavirus y ha hablado, sin tapujos, de lo dura que ha sido su lucha contra la enfermedad. "Quería esperar a estar bien y a dar negativo para deciros que he pasado el Covid por eso he estado fuera de las redes", ha comenzado explicando la mamá de Lucas, dando sentido a esta ausencia que se ha prolongado durante más de una semana.

Además, a modo de llamamiento a la concienciación ciudadana, la colaboradora habitual de diversos programas de Telecinco ha desvelado las secuelas que el coronavirus han provocado en ella. "Tengo asma, estoy con aerosoles. Con el tema de la respiración lo he pasado muy mal. He estado mala de la tripa, he perdido el olfato y el sabor. Ahora lo he ido recuperado, pero estoy muy cansada. Cuesta volver a estar como siempre", ha reconocido con franqueza pues, a pesar de haber obtenido un resultado negativo en el test, Carrillo no se siente del todo recuperada.