Sin embargo, la vida del deportista no ha sido, ni mucho menos, un camino de rosas. Tal y como el mismo ha reflexionado en esta entrevista para 'Bendito Internet', su destino podría haber estado entre rejas. El que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha protagonizado una entrevista desgarradora en la que ha sacado a la luz episodios de su vida hasta ahora desconocidos. Durante el día, el chico más educado del mundo, pero cuando caía la noche, Albert se convertía en un vándalo callejero.

"Nací en un sitio en el que las cosas no eran fáciles", ha reconocido el catalán, que ha relatado con una honestidad abrumadora las crudezas que vivió infringiendo la ley: desde salvar la vida a un amigo tras un accidente de tráfico, pasando por los infinitos juicios a los que tuvo que hacer frente, hasta su internamiento en un centro deportivo. La decisión que finalmente cambió su futuro de manera radical, ya que el influencer pasó de autoconvencerse de que acabaría en la cárcel, a convertirse en pertiguista profesional. "Me di cuenta de que no era un delincuente, pero ya era tarde”, ha reflexionado, echando la vista atrás y recordando lo complicado qué fue superar aquella etapa personal.