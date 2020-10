“Esto no es un sorteo para ganar seguidores y engañaros a vosotros, esto no es un ‘post’ donde busque aprobación social, esto es mucho más”, ha comenzado explicando al inicio de su publicación en las redes sociales. Tal y como ha contado, hace poco ha recibido una noticia que le ha hecho muchísima ilusión: “Una editorial materializará mi proyecto llevando a las librerías este sueño”.

El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha detallado que en su libro no solo hablará de aquello que realmente le ha funcionado en la vida. A lo largo de sus páginas también compartirá los “fracasos que tanto duelen, pero que tanto enseñan”. Según ha explicado, con su guía práctica se podrá aprender a controlar las emociones de manera sencilla.

Este ha sido el mensaje que ha querido enviarles a los futuros lectores de su libro, que a juzgar por los mensajes que ha recibido serán muchos: “Te hablaré también de aquellos maestros que han despertado mi consciencia con una sola frase o libro, y estoy convencido que cuando lo leas vas a percibir todo el cariño y respeto con el que lo he construido para ti”.

El pertiguista profesional se ha sincerado por completo y ha reconocido que el camino para alcanzar su meta no ha sido fácil y que ha habido días en los que todo se le hacía cuesta arriba. Sin embargo, su sueño ya está a punto de hacerse realidad y ha querido que todos sus fans puedan participar en esta nueva aventura.

“Quiero que formes parte de este libro. ¿Cuál crees que es la mayor fuente de inestabilidad en tu día a día? Cuantos más comentarios me regaléis, mayor será mi comprensión. Gracias por compartir conmigo y ayudarme a conocer en términos generales la opinión del colectivo”, ha señalado al final de su publicación de Instagram.

Albert arrasa en Instagram tras su paso por 'Supervivientes'

La reacción por parte de los seguidores de Albert Álvarez no se ha hecho esperar y han sido muchos los que han respondido a la pregunta que ha lanzado. El exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha dudado en leer todos y cada uno de los comentarios que ha recibido y ha ido respondiendo a algunos de ellos. Lo cierto es que el influencer no puede estar más contento con su inesperado giro profesional y ha querido compartir su ilusión con todos.