Alberto Isla, ex de Isa Pantoja, posa con sus hijos y muestra lo que han crecido: "Están muy guapos"

Junto con un icono de un corazón, el ex de Chabelita ha compartido la preciosa imagen junto a sus dos hijos con todos sus seguidores, que ya son más de 100.000. Las reacciones no se han hecho esperar y, rápidamente, su instantánea ha recibido todo tipo de comentarios. "Qué bonitos los tres", "están muy guapos" o "una imagen vale más que mil palabras" han sido solo algunos de los cientos de mensajes que ha recibido tras compartir esta publicación.

Pero esto no es todo, Alberto Isla también ha recibido todo tipo de halagos por su faceta como padre. Este ha sido el mensaje que ha compartido una de sus fieles seguidoras en el tablón de comentarios de la publicación de Instagram: "Tanto que criticaban que no quería hacerse cargo de sus hijos... Yo le veo muy buen padre, siempre está con ellos y se le ve un buen chico".

Y es que, en los últimos años, la vida de Alberto ha dado un giro radical. Tras su participación en 'Supervivientes', el ex de Chabelita decidió alejarse del foco mediático y centrarse en su familia y sus estudios. Durante mucho tiempo, el joven estuvo trabajando como técnico de ambulancias y en una ocasión que se quedó sin trabajo no dudó en pedir ayuda urgente a través de sus propias redes sociales.

Alberto Isla, muy enamorado de su novia

En la actualidad, Alberto Isla tiene novia y no duda en compartir su día a día más familiar en su perfil de Instagram. Aunque parece que no quiere mostrar en exceso a su pareja, el ex de Isa Pantoja mostró la cara de su novia, por primera vez, hace tan solo unas semanas. Parece que el exconcursante de 'Supervivientes' está plenamente feliz y no duda en enviarle cariñosos mensajes a su chica públicamente.