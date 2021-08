Pese a que Gloria Camila, presidenta de esta asociación se mostraba muy ilusionada con el evento los días previos y así lo demostraba compartiendo el cartel en sus redes, lo cierto es que el sabor que se le ha quedado después ha sido amargo porque este no ha sido cómo ella pensaba. En primer lugar, la queja de la asociación parte de que no se ha contado con ellos para nada y el segundo motivo se debe a que los actos organizados no han hecho justicia a lo que representa para ellos Rocío Jurado. Sin embargo, el alcalde de la localidad defiende los motivos que han llevado a que el homenaje celebrado sea de este modo y pretende alejarse de las críticas.