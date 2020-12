Por eso, la comentarista de ‘Viva la vida’ ha decidido lanzar un mensaje de concienciación reflexionando sobre el daño que pueden llegar a hacer este tipo de comentarios. “Hoy quiero hablar de algo que no suelo. Las críticas y los insultos”, ha comenzado señalando visiblemente molesta e indignada.

Alejandra Rubio se defiende de los insultos con una dura cara

“Vosotros diréis: ‘os exponéis a eso’. Es la frase del año. Claro que estamos a expuestos a que nos digáis lo que pensáis”, ha reconocido la sobrina de María Teresa Campos, que ha señalado que ella está abierta a comentarios del tipo: “No me gusta tu ropa”, “no me gusta tu pelo” o “no me pareces guapa”. Sin embargo, lo que ella recibe día sí y día también son otro tipo de insultos “realmente alarmantes”.