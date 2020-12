Su andadura televisiva no terminó ahí y, poco después se animó a participar en 'Gran Hermano la Revuelta'; al año le vimos algo atemorizado como participante de 'Mira quién salta' y, en 2016, volvió a meterse en la casa de Guadalix como concursante del 'GH VIP' de Laura Matamoros y Carlos Lozano. Este fue el último reality del burgalés, quien hace un tiempo explicaba a 'Outdoor' en una entrevista que, tras su expulsión, estuvo recibiendo numerosos ataques e insultos por haberse enemistado con el ex de Miriam Saavedra y Mónica Hoyos. "En Twitter tenía insultos cada 15 segundos y era como el horror. He vivido los dos lados de la fama", aseguraba.

En redes sociales no es muy activo, aunque sigue siendo igual de presumido que hace 8 años. A pesar de no haber terminado aún sus estudios de arquitectura, Dani Santos es un apasionado de los edificios clásicos. Así, en su cuenta personal es fácil encontrarle (posando) frente a Catedrales, su debilidad, como la de Cádiz o la de Jerez; así como otros monumentos, como la renacentista Fuente Grande de Noblejas, Ocaña.

Ya hace dos años decía que no había conseguido acabar su carrera porque siempre, cuando se encontraba en su mejor racha de estudios, acababan ofreciéndole participar en algún reality. Sea como fuere, parece que a Dani Santos no le importaría dejar de nuevo apartada su carrera. Y es que, tal y como comentaba él mismo hace tan solo unos meses en una reciente entrevista con el portal Fórmula TV, le encantaría volver a participar en un show de telerrealidad.

Concretamente en Supervivientes, formato en el que lleva años intentando 'colarse en el casting' aunque nunca le han llamado para ir. Su teoría es, que no le llaman no porque no dé juego, sino porque está 'demasiado delgado' y cree que la organización puede pensar que no aguantará las extremas condiciones del concurso. "Temen que me vaya a ir por lo delgado que estoy pero, de verdad, luego tengo muchísimo aguante", decía postulándose como participante para la edición de 2021.