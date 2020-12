La ganadora de ‘GH 7’ sabe bien cómo sacar el máximo partido a su melena

Desde rizos marcados al más puro estilo noventero hasta trenzas y todo tipo de recogidos.

Después de la tormenta, llegó aparentemente la calma para Adara Molinero. Después de una tormentosa y mediática ruptura con Hugo Sierra, del que se separó para comenzar un breve y turbulento noviazgo con Gianmarco Onestini, la ganadora de ‘GH VIP 7’ ha decidido distanciarse de los platós de televisión para disfrutar del bebé que tiene en común con el uruguayo, el pequeño Martín, así como de su nueva ilusión, Rodri Fuertes.

Y es que, la madrileña parece haber encontrado la paz y estabilidad que tanto anhelaba al lado del ex de Bea Retamal, al que precisamente conoció en ‘Gran Hermano 17’. Adara está completamente volcada en la maternidad y en su faceta como ‘influencer’, por lo que no duda en compartir con su ejército de fans todos sus trucos de moda y belleza para estar siempre radiante. Estos son los peinados que se hace la madrileña y que querrás copiar estas navidades...

Nueva etapa, nuevo look

2019 fue un año repleto de cambios en la vida de la modelo, quien, además de conseguir el maletín de 100.000 euros y romper con el padre de su hijo, decidió renovar a su imagen, cambiando su característica melena negra por un corte más fresco y juvenil en tonos rojizos. Sin embargo, Adara se cansó rápido del cobrizo y no tardó en regresar a su color natural, aunque ligeramente más claro. A través de su perfil, aseguró que, aunque no se arrepentía del cambio, lucharía por volver a tener el pelo largo. ¡Y dicho y hecho! En los últimos meses, Molinero no solo no se ha cortado mucho la melena, sino que, además, ha sabido bien cómo sacar el máximo partido a su look con un sinfín de peinados.

Los 90 están de moda: así es su peinado de rizos perfectos

Que Adara se atreve con todo no es ninguna novedad. Uno de los cambios más atrevidos y que, por supuesto, más han impactado a los seguidores de la ‘influencer’ fue al que se sometió el pasado mes de septiembre, cuando sorprendió con un look de lo más noventero con unos rizos absolutamente perfectos como protagonistas.

La madrileña, que parecía sacada de una película, dejó a todos boquiabiertos con este peinado de ondas marcadas y raya en medio, con el que recibió piropos de buena parte de sus seguidores en una publicación que acompañó con un pie de foto sencillo, pero cargado de significado: “Sin cambios no hay mariposa”. “Estás guapísima con el pelo así”, “Me encanta esta foto… De portada de grandes firmas internacionales internacionales” o “¡Te queda genial! ¿Se puede ser más elegante” fueron solo algunos de ellos.

¿Trencitas? El peinado en tendencia de la época estival que puedes recuperar en Navidad

Como las trenzas son una de las tendencias ‘beauty’ por excelencia de la época estival, la ‘influencer’ no dudó en despedir este atípico verano incluyendo este detalle en su look. No hay nada más sencillo que trenzarse el cabello y, en esta ocasión, Adara optó por unas sutiles trenzas en los laterales para conseguir una imagen fresca y desenfadada. Además, eligiendo los accesorios correctos, ya sean broches o pasadores, este peinado aporta una dosis extra de elegancia a cualquier estilismo.

Esta no es la primera vez que la ex de Gianmarco presume de tranzas y, anteriormente, ha apostado por otras versiones de la tendencia, como la popular y elegante trenza de raíz.

Fácil, sencillo y funcional para el día a día o una ocasión especial

No todo es blanco o negro. Y es que, aunque los rizos bien marcados la sientan a la perfección, la ex de Hugo Sierra suele optar por un peinado mucho más sencillo e igualmente favorecedor para el día a día. Además de lucir el pelo completamente liso, la madrileña también suele decantarse por las ondas ligeras que aportan volumen, frescura y personalidad a cualquier look.

Basta con tener unas planchas a mano y un poco de destreza para conseguir este versátil peinado, idóneo tanto para acompañar ‘outfits’ desenfadados como más sofisticados.

Recogidos para todos los gustos y ocasiones

Adara no es solo experta en rizos y ondas. La ganadora de ‘GH VIP 7’ también ha demostrado tener un máster en el apartado de recogidos. Uno de sus preferidos es el moño ‘messy’, el más simplificado y sencillo. Para conseguir este peinado de aire bohemio, únicamente se necesita un coletero y un poco de laca.

Este moño ‘despeinado’ puede lucirse alto o bajo y el resultado es espectacular.

Para las grandes ocasiones, como sus visitas a los platós de Telecinco o sus sesiones fotográficas, la novia de Rodri suele confiar en la coleta alta, que aporta un plus de elegancia y sofisticación. Un peinado que ha conquistado a muchas mujeres porque, además de ser rápido de ejecutar y admitir todo tipo de accesorios, tiene el poder de estilizar en su versión más pulida.

Y, al igual que el resto de los mortales, Adara también tira de accesorios como salvavidas. Desde gorras y viseras de lo más ‘cool’, hasta pañuelos con todo tipo de motivos y estampados.