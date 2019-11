Alejandra Rubio, tras el estrés por los exámenes: "Me ha salido un herpes en toda la cara"

Sin embargo, la influencer ha confesado que no sabe muy bien cómo gestionar esta complicada época del año en la vida de un estudiante. "He tenido mogollón de estrés...no sé ni cómo sigo viva", ha señalado al mismo tiempo que ha hablado de los cambios que normalmente experimenta su cuerpo cuando atraviesa este periodo académico.

La hija de Terelu Campos confiesa las secuelas que sufre a causa del estrés

Además, la 'influencer' ha concretado cuáles son las secuelas que le quedan tras una etapa de nerviosismo como esta. "Se me cae muchísimo el pelo cuando estoy estresada y me salen tropecientos granos. Si me estreso más de lo normal, me sale un herpes en toda la cara, en el mismo sitio de siempre", ha explicado, al mismo tiempo que ha enseñado ante cámara cómo se le ha quedado la piel tras sus exámenes.