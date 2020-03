Álex Lequio, enviado a su casa por falta de camas debido a la crisis del coronavirus

La facilidad con la que el virus se propaga ha provocado una saturación en todos los hospitales del país, en especial los de la Comunidad de Madrid. Todos los equipos médicos están viviendo una situación que les obliga a evacuar a pacientes que no estén en cuidados intensivos y a proteger a los pacientes de riesgo de un posible contagio.

Ese es el caso del hijo del colaborador de 'El programa de AR', que evitará cualquier contacto con el virus y seguirá siendo atendido en casa por todo su equipo médico, el cual no dejará de estar pendiente de toda la evolución de la enfermedad que lleva sufriendo varios años, tal y como explica esa misma cabecera.

Así empezaron los primeros síntomas para Álex Lequio

El joven, que ha dado un ejemplo de superación y buena actitud, se notó un “tirón de espalda” en marzo de 2018. Ahí empezaría una dura batalla que aún sigue librando con el apoyo de toda su familia y sus amigos. Tras pasar más de siete meses en el prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, volvió a España con su madre y fue informado cómo iba evolucionando su estado de salud. Sin embargo, desde hace una semanas, tras volver a ser ingresado, nadie se ha pronunciado sobre cómo está , solamente su padre comentaba que no había una recaída.

"No hay nada que decir, mi hijo está bien, está tranquilo y ya está. No tiene nada que ver con una recaída. Ana está maravillosa como siempre. Estamos bien, todos bien. No puedo decir más, muchas gracias", comentaba a la salida de Telecinco.