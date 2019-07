Álex 'MyHyV' manda un mensaje que podría confirmar su ruptura con Fiama: "Todo pasa, aunque duela"

Solitario y en un momento de debilidad, Álex Bueno se ha refugiado en uno de los sitios donde encuentra más paz y ha confesado que se encuentra en un momento muy bajo de ánimo. Sin dar el motivo de manera explícita, el extronista de 'MyHyV' ha dejado entrever que ya no está con Fiama y por eso no lo está pasando nada bien.

"Hay veces que uno pierde el norte, que no sabe muy bien por donde tirar. Entrar en lo que se llama un duelo y pararse a reflexionar", ha dicho a sus seguidores acerca de cómo se siente. De este estado melancólico ha recalcado que está intentando "apretar los dientes y tirar para adelante" con la ayuda de su familia que son los que le quieren incondicionalmente. En esa ecuación no aparece Fiama por ninguna parte y eso es lo que generado alarmas entre sus seguidores.

Del mismo modo que el extronista de 'MyHyV' ha valorado la ayuda prestada por los suyos en estos malos momentos, también ha confesado que tiene una visión optimista para el futuro: "de nada vale anclarse en un error, en algo que no ha salido como queremos", ha expresado y se anima a sí mismo diciendo que "de todo se sale y pasa, aunque duela al principio".

Fiama 'MyHyV' también tiene un mensaje melancólico

Por su parte Fiama no ha hablado directamente en sus stories tal como ha hecho Álex Bueno de cómo se siente, pero la ausencia de fotos juntos y unas palabras simbólicas que ha publicado y que según ella le recuerdan a cómo se siente ahora, podrían ser también una forma de expresar este mal momento:

"Adoro este post, pero lo que más me gusta de él es que me lo envíe mi padre y me diga "lo leí y fue inevitable acordarme de ti", ha escrito en relación a ello.