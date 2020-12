Todo comenzó cuando ambos publicaron a través de sus 'stories' de Instagram una foto del otro durante un encuentro. Miradas, sonrisas y mucha química: tras las inesperadas imágenes, las reacciones de sus fans no se hicieron esperar e inundaron las redes de la pareja preguntando por su posible noviazgo. "¿Es verdad que estás con Dorothy? ¿Cómo os conocisteis? ¿Qué te traes con ella?", comentaron muchos usuarios.

Tras conocer el interés que estaba generando su relación con la pelirroja, el extronista de 'MyHyV' no ha dudado en romper su silencio y despejar todas las dudas, desvelando por fin si son novios. "Cómo os puede el morbo. Es mi colegui. Nos conocemos desde hace más tiempo del que pensaba. Es un encanto de chica", ha comenzado explicando el malagueño, aclarando que por el momento son solo amigos.

¿Cómo está el corazón del extronista de 'MyHyV'?

Pero el joven no le ha cerrado la puerta al amor. Pese a por el momento asegurar que está solero, Álvaro ha confesado que tiene muchas ganas de volver a enamorarse: "Hasta hace poco estuve un poco cerrado, pero he de reconocer que vuelvo a estar abierto al amor. Me encanta estar en pareja. Tengo la gran suerte de poder decir que soy feliz, vuelvo a estar en uno de los mejores momentos de mi vida". ¿Estaremos ante el inicio de una bonita historia de amor y pronto tendremos la confirmación definitiva de su relación?