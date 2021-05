Amanda Rodríguez se somete a un retoque estético: "Me he quitado unos años de encima"

A través de sus historias de Instagram, la exconcursante de ‘GH’ ha presumido del resultado de su último retoque estético en la cara y ha hablado abiertamente sobre el tema. “Me he hecho un relleno de ojeras porque las tengo muy marcadas”, ha confesado.

Amanda ha confiado en el equipo de profesionales de la clínica TEN para someterse a este retoque estético y ha asegurado que está muy contenta con los resultados obtenidos tras el tratamiento. “Ya no tengo la marquita de las ojeras gracias a ellos. Chao ojeras, hola juventud”, ha expresado mostrándose muy feliz.

Tras someterse a este retoque estético, la andaluza ha reaparecido en las redes sociales y ha opinado sin tapujos sobre el resultado. “Me he quitado unos años de encima. En junio cumplo 31 años, pero podría cumplir 25. Aunque no tenía muchísimas ojeras, el cambio es real”, ha señalado en sus historias de Instagram.