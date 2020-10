Charlamos con Amor Romeira sobre transfobia y su vida artistíca adaptada a la pandemia

La exconcursante de 'GH' habla alto y claro sobre Lester, de 'La isla de las tentaciones': "Tiene bastante historial policial"

Sobre Anabel Dueñas: "Ella se alejó de todo porque quería ser la reencarnación de Rocío Jurado"

En 2007, la vida cambió radicalmente para Amor Romeira. Con tan solo 18 años, la joven se presentaba como un auténtico huracán ante la audiencia de ‘GH 9’. La concursante, una de las más polémicas de su edición, no dejó indiferente a nadie, tanto dentro como fuera de la casa más famosa de la televisión. Tanto es así que, trece años después de irrumpir en el programa, la popularidad de la canaria continúa intacta.

Aunque siente especial debilidad por estar encima de los escenarios, donde se siente completamente libre, ha tenido que despedirse de ellos temporalmente por la pandemia de la COVID-19, que inesperadamente ha truncado sus planes. Amor, que no se considera únicamente una exconcursante de ‘reality’, también ha sabido cómo dejar su huella en el mundo de las redes sociales, donde se ha convertido en una exitosa ‘influencer’ con un ejército de más de 300.000 seguidores. Nada parece que se le resista a la polifacética artista, que tampoco pierde de vista los temas de actualidad, de los que opina, por supuesto, sin pelos en la lengua. ¡Hablamos con ella de todos ellos y mucho más, en exclusiva!

¿Cómo te encuentras?

Me encuentro superbién, estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, aunque la situación no acompañe. Yo siempre soy feliz, con cualquier cosa. Soy de vivir el día a día y para mí cada día es una alegría (…) Nunca hay que pensar en lo que tú quieres que pase, sino en lo que realmente está sucediendo. Soy una persona que vive el momento. Sé que esto es una faena.

A mí me ha fastidiado muchísimo trabajo, pero no se acaba el mundo. Hay que seguir haciendo las cosas bien y teniendo muchísimo cuidado. Echo de menos los escenarios, echo de menos los festivales, echo de menos los teatros, pero sé que llegará y de mejor manera. Mientras las cosas vayan bien y haya salud, yo soy feliz.

¿Cómo has compensado la cancelación de proyectos?

En estos momentos de pandemia, tengo que dar las gracias a las redes sociales. Esto llega a suceder en 2008 o 2007 y las artistas nos estaríamos muriendo de hambre. Antes no existía el fenómeno ‘influencer’.

¿Cómo es ser una ‘influencer?

El tema de ser ‘influencer’ lo llevo superbién. A día de hoy, es lo que me hace mantenerme de pie. Tengo todo lo que tengo gracias a las redes sociales porque he conseguido que Amor Romeira sea una marca y un producto. He traspasado una barrera que cuesta y me encanta que la gente quiera contratar a Amor Romeira porque, en el fondo, existen las ‘influencers’ y luego las famosas ‘influencers’. Tenemos muchísimas más ventajas que ellas porque cuando alguien contrata mi servicio de ‘influencer’ hay un plus, por supuesto.

Aún así, echarás de menos estar encima de un escenario, ¿no?

No piso un escenario desde enero. Extraño el cariño del público, que la gente cante tus canciones, que quieran sacarse una foto contigo… Tengo pendiente dos estrenos de obras de teatro, que también se han visto afectadas por la COVID, pero sigo estudiándome los personajes y estoy con más ganas para el 2021.

Cantante, modelo, ‘influencer’, bailarina y un largo etcétera. Aún así, muchos consideraran que únicamente eres exconcursante de ‘reality’. ¿Me equivoco?

Siempre me he tenido que reinventar. O remas a favor, o no sigues la corriente (…) Estaré agradecida toda la vida de haber estado en ‘GH’. Para mí es un orgullo, pero es con lo que intentan ‘humillarte’, pero para mí no es ninguna humillación. Yo siempre he dicho que estoy superorgullosa de ser ex gran hermana, pero a mí ‘Gran Hermano’ no me ha dado el talento. ‘GH’ me dio la visibilidad pero, si yo no hubiera sido válida, no llevaría casi 15 años activa.

La exconcursante de 'GH', sobre el apoyo de su familia en su proceso de reasignación de sexo: "Mi vida es lo anormal, pero debería de ser lo normal"

Y tras más de 15 años, ¿alguna vez has querido tirar la toalla?

Solo he querido tirar la toalla con el tema de la transfobia. No es que me haya sentido atacada, pero a veces es como estar peleando contra una pared de acero irrompible. Sigo, sigo y sigo y a veces me pregunto: ‘¿Hasta cuando?’. En ese momento es cuando me pregunto si sigue mereciendo la pena ser una persona tan visible, cuando me estoy llevando todos los palos yo sola y me veo sin respaldo alguno.

Y, en esos momentos, ¿qué es lo que te hace continuar?

Me hace continuar el tocar fondo porque creo que hay que bajar a veces a los infiernos para subir con más fuerza. Cuando toco fondo y me hundo es cuando me doy cuenta de que es tan necesario seguir con esta lucha. Si en el mundo de la televisión sigue habiendo gente que justifica la transfobia y que dice que no existe transfobia cuando a una mujer trans la tratan en masculino… Hay que seguir dándole a esa puerta de acero que, con el tiempo, se caerá.

¿Siempre has contado con el apoyo de familia y amigos?

Mi vida es lo anormal, pero debería de ser lo normal. Yo no he vivido un ‘bullying’, ni un desprecio ni un maltrato ni un rechazo. He sido la niña más feliz, por eso, cuando veo la vida de otras personas como La Veneno, con esa madre que le maltrataba, se me parte el alma y lloro del dolor y la pena. ¿Cómo puedes ser tan hija de p*** de hacerle eso a tu propio hijo? Eso es lo que no es normal. Todo el mundo debería tener una familia como la que tuve yo.

"Cuando veo la vida de otras personas como La Veneno, se me parte el alma y lloro del dolor"

Y en este sentido, ¿cómo ves el futuro?

La gente se cree que hemos conseguido muchísimo porque el colectivo LGTBI cada vez es más visible, pero todavía queda mucho. En el momento en el que existe un partido político que fomenta el odio entre mujeres y colectivo LGTBI… No está nada conseguido… ¡Estos partidos deberían estar prohibidos!

Un partido que atenta contra las insignias del colectivo LGTBI y contra las insignias de la mujer libre y empoderada no debería existir (…) Es una amenaza para el mundo entero y da mucho miedo, pero yo considero que VOX jamás será nada importante en este país porque, hoy en día, todo el mundo está sensibilizado con el sufrimiento de las personas LGTBI, con la violencia a la mujer… Quiero creer que, en el fondo, nunca se permitirá que VOX llegue a nada porque es inviable.

Cambiando radicalmente de tema, te hemos visto muy ‘involucrada’ en la supuesta enemistad entre Lester y Alessandro, de ‘La isla de las tentaciones 2’.

Lester tenía unos celos y una envidia a Alessandro Livi que se moría porque él, mientras Marta estaba dentro de la casa de ‘GH’, tonteaba con cualquier cosa que moviera en La posada, pero Alessandro Livi es mucho más mono y famoso que él. Las chicas con las que Lester subía al reservado para intentar ligar, al final acababan acercándose a Alessandro. Entonces, el grupito de Lester y sus amigos, que son muy conocidos en Gran Canaria por varias peleas callejeras, fueron a agredir a Alessandro. ¡Tuvieron que intervenir los porteros y todo!

"Por casa de Marta Peñate pasaron más mujeres que en un casting de 'MyHyV"

Entonces, ¿lo que hemos visto en el ‘reality’ no es nuevo?

Marta ha aguantado carros y carretas. Cuando ella estaba en ‘GH’, por la casa de Lester pasaron más mujeres que por un casting de ‘MyHyV’. Lester le hizo creer a Marta que estaba aprendiendo a hablar inglés para trabajar en el club de la isla de Gran Canaria ¡y le introdujo a la amante como profesora! Mientras él aprendía a hablar inglés, ella estaba haciendo el francés… La profesora se llamaba Cheryl.

¿Y Marta mientras ajena a todo?

Ajenísima. Muchas veces le encontraba cosas, pero Lester siempre supo cómo convencerla. Han sido muchas idas y venidas en 11 años.

Entonces, ¿por qué decidieron participar en ‘La isla de las tentaciones’?

Lester es quien convence a Marta para entrar y entraron mal, mal, mal... Marta no entraba porque acababa de fallecer su abuelo. El muy sinvergüenza le dijo, cuando ya se separaron: ‘Sabes perfectamente que tú vas a quedar a mal y yo voy a quedar bien’. Evidentemente, él tiene un carácter pasivo, no habla, pero ella monta el pollo y, automáticamente, pierde la razón y se convierte en la conflictiva, en la problemática, en la que ha faltado al respeto. Y él queda bien.

¿Y crees que lo ha conseguido? ¿Él ha quedado bien y ella mal?

No lo sé, pero… Mira, Lester, mientras estaba con Marta, mintió en una cosa tan, tan, tan grave… Lester le dijo a Marta que él tenía que tener un futuro y que tenía que tener una casa. Resulta que él se metió en una casa de okupas. Mintió a Marta y ella lo descubrió. Le dijo que el futuro se tiene trabajando y comprando una casa, no metiéndose en una casa de okupas. Él se metió en esa casa con la intención de quedarse para su futuro.

La cantante cuenta lo que pasó entre Lester y Alessandro Livi: "Su grupo de amigos y él fueron a agredirlo"

Hemos escuchado a Marta a lo largo del programa llamar a Lester ‘mantenido’. ¿Qué hay de verdad en esta acusación?

Es la realidad. No ha trabajado en su vida. Es más, los trabajitos que ha hecho no son muy legales. Marta es la que mete el dinero en casa y cuando se entera de que está en una casa de okupas, le dice que se vaya de ahí. Y a Lester no se le ocurre otra cosa que decir que vale, él se va, pero dejó a un amigo dentro para ‘garantizar’ su futuro. Tiene unos antecedentes… Tiene bastante historial policial y jurídico.

Amor Romeira, sobre Anabel Dueñas: “Ella se alejó de todo porque quería ser la reencarnación de Rocío Jurado”

Otro de los temas de los que has hablado públicamente es sobre la polémica que gira en torno a Anabel Dueñas y el musical de Rocío Jurado. ¿Qué tipo de relación tienes con ella?

Anabel Dueñas ya no forma parte de mi vida ni de mi entorno. Ella decidió irse a hacer su musical de Rocío Jurado y…

¿Cómo fue ese distanciamiento?

Fue de la noche a la mañana. Ella se ha preparado más para el musical que un atleta para los Juegos Olímpicos porque, cada vez que la proponías algún plan, te decía que estaba ensayando.

Y, con la amistad que os unía, ¿nunca os comentó nada?

Nunca nos comentó nada. Yo me enteré de esto y de más cosas por detrás y se lo pregunté a la cara. Ella se echó a llorar. Yo me entero de todo porque hay una persona en la reunión del musical que me cuenta todo. También me contó lo que le dijeron a ella para que fuera la protagonista del musical.

¿Por qué crees que se alejó de todo y de todos?

Ella se alejó porque quería ser la reencarnación de Rocío Jurado y ya está. ¡No hay más! Lo dejó todo por estar con la hija de Rocío Jurado.

¿Si hubiera sido otro trabajo no se habría producido esta ‘desaparición’?

Por supuesto que no. La culpa no es de Rocío Carrasco, sino de ella, pero es verdad que Rocío le dijo que, si quería hacer el musical de su madre, nada de Telecinco, nada de Anabel Pantoja y nada de Amor Romeira. Anabel Dueñas dejó la promoción de su single, un single por el que pagaron 6.000 euros de publicidad. Dinero perdido, claro.

"El rollo del entorno de Rocío Carrasco con Anabel Dueñas era: conmigo sola o contra mí"

Y, en ese momento, ¿pudiste hablar con ella?

Nunca hemos vuelto a hablar con ella. Yo quedé con ella porque le envié un mensaje para que me devolviera toda la ropa que la había dejado. Teníamos una relación muy, muy estrecha. Lo que a mí me ha llegado es que ella no está enfadada conmigo y que cuando quiera que la llame.

¿Y no lo vas a hacer?

Evidentemente no. Llámame tú, si quieres. Estoy tan decepcionada con ella… En su momento la eché de menos, pero ella es mayorcita para saber las cosas que hace. Yo le dije: ‘Si una de las condiciones que pone Rocío es que Anabel Pantoja y yo nos apartemos, tú nos lo cuentas y nosotras nos vemos a escondidas’. Era una opción (...)

Tengo claro que el rollo del entorno de Rocío Carrasco con Anabel Dueñas era: conmigo sola o contra mí. Como yo era la íntima amiga de Gloria Camila, no podía estar con Anabel Dueñas. Y otras partes no han podido porque tienen relación con Antonio David Flores. A mí me llama la ‘hermanísima’ y a Anabel, la ‘sobrinísima’. Es muy fuerte… ¡Y las cosas que aún no han salido!

¿Qué le deseas a Anabel Dueñas?

Que le vaya muy bien. Yo ya he pasado página y no se puede decir de este agua no beberé, pero yo estoy dolida y muy enfadada.