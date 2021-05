Un año de la muerte de Aless Lequio: Ana Obregón recuerda "el día que morí contigo, hijo mío"

El vídeo tiene además un doble mensaje. Porque además de las tristes palabras con las que Ana recuerda a su hijo un año después de su muerte, la bióloga ha querido acompañar el vídeo con una música muy especial. La canción que suena en el clip no es otra que 'Now we are free', tema principal de la película 'Gladiator', protagonizada por Russell Crowe e interpretada por la cantante Lisa Gerrard. Un tema y un largometraje con especial significado, pues además de representar el carácter guerrero de Aless Lequio era una de sus películas favoritas.