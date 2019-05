Anabel Pantoja impresiona con un sensual desnudo integral: "Gracias por tanto cariño"

Sonriendo y sobre la cama, Anabel Pantoja ha sorprendido a todos sus seguidores con esta espectacular imagen , en la que se puede ver el cuerpazo que luce y lo orgullosa que está de él. Anabel lo ha hecho por un motivo: haber llegado a una cifra muy alta de seguidores, en concreto 700 mil. "Con tanto jaleo somos 700K. 🖤 Gracias por tanto cariño no tengo como agradeceros". ha escrito la prima de Kiko Rivera en la publicación.

Es cierto que la foto no ha pasado desapercibida para sus seguidores, que no han dudado en comentar sus impresiones, acumulando la imagen más de 38 mil likes y casi mil comentarios. Antonio Tejado, compañero en 'Sálvame', no ha querido perder la oportunidad de comentar la foto de su amiga con varios emoticonos.